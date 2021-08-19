特斯拉交車延誤 有加州顧客等上好幾個月

特斯拉（Tesla）交車時程延誤，有的顧客要等上好幾個月。(美聯社)

美國財經新聞網站CNBC報導，住在加州 和佛羅里達州的部分特斯拉 （Tesla）顧客，苦等他們訂購的車子交車，講好的交車日期一延再延，有人等上好幾個月。等車送到的期間，只好借車來開，或是付昂貴租金租車，或是以叫車平台叫車，才能解決交通問題。

受不了等這麼久還沒拿到車的買家，有人在社群媒體上貼文表示，自己是馬斯克 （特斯拉創辦人兼執行長）的粉絲，但7個月前訂了車，針對交車特斯拉對他說了四次謊之後，現在準備棄單，改看保時捷。

加州一位特斯拉銷售員對CNBC說，公司負責銷售和交車的同仁都在盡全力安撫顧客，希望能夠好好回答他們的疑問，然而他們這些基層人員沒有足夠的資訊跟客戶解釋，也不能越級上報去請求更多情報。

這位要求匿名的銷售員爆料，上季在其他州有銷售人員直接寄電子郵件給馬斯克，看看能不能有 Model S延誤交車的資訊，結果被直屬主管威脅要開除他，後來這個人自己離職了。

基本上大家現在了解到交車延遲的幾個原因，像是零件短缺，加州Fremont廠新機器上線生產出問題。但公司一直沒有正式提供更全面明確的資料讓他們據以向顧客說明。

住在南加州一位顧客6月6日在官網下訂購買Model Y，也隨即收到確認訂購的電郵。特斯拉先是通知交車日在8月4日到24日之間，現在又告訴她要等到9月8日到28日之間才能送到。她表示願意等，但公司要解釋清楚原因何在。