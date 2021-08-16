美國當局就特斯拉輔助駕駛系統 展開正式調查

美國當局表示，特斯拉（Tesla）電動車的自動輔助駕駛系統Autopilot難以偵測到停放在路邊的緊急服務車輛，已就相關事故展開正式調查。美聯社

美國當局表示，特斯拉 （Tesla）電動車 的自動輔助駕駛系統Autopilot難以偵測到停放在路邊的緊急服務車輛，已就相關事故展開正式調查。

本次調查涉及多達76萬5000輛電動車，幾乎包括特斯拉自2014年式以來在美銷售的所有車輛，並涵蓋Model Y、X、S 與Model 3等各系列車型。據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）列出的相關意外事故，共有17人受傷、1人死亡。

國家公路交通安全管理局16日在官網宣布，自2018 年至今，該單位已確認11起相關車禍，其中特斯拉在使用Autopilot系統或交通感知巡航控制系統（Traffic Aware Cruise Control）情況下，撞上急救人員使用閃光燈、照明燈、發光箭頭板或錐形危險告示牌狀況下的緊急服務車輛。該機構亦宣布就上述事故展開調查。

NHTSA列舉的首起此類事故，發生於2018年1月22日。當時在加州 庫佛城（Culver City），一輛啟動Autopilot系統的特斯拉撞上部分停在行駛車道內、開啟閃光燈的消防車，當時車上消防隊員正在附近處理另起車禍。

NHTSA在調查文件中表示：「調查將評估在自動輔助駕駛系統運作期間，用以監控、協助和強制駕駛人參與動態駕駛任務的技術和方法。」

美聯社報導，特斯拉的Autopilot系統可讓車輛保持在車道中央，並與前方車輛保持安全距離，但這項功能經常遭到駕駛濫用。當局曾發現有人飲酒後讓車輛自動駕駛，甚至還有駕駛人坐在後座，任由愛車在加州高速公路上馳騁。

自2016年6月以來，國家公路交通安全管理局的調查小組已針對31起涉及半自動駕駛輔助系統事故展開調查。根據該機構發布資料，這些事故中有25起涉及特斯拉的Autopilot系統，共造成10人死亡。

事實上，特斯拉與其他電動車製造商也曾警告，駕駛人使用自動輔助駕駛系統期間，仍應隨時準備接手駕駛。