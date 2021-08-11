特斯拉退燒？中國銷量7月大跌近7成、剩不到1萬輛

特斯拉7月在中國的銷量銳減，比6月少掉近70%。(路透)

美國電動車 大廠特斯拉 （Tesla）7月在中國 的銷量銳減，表明它在全球最大的傳統汽車和電動車市場退燒。

根據中國乘聯會的報告，特斯拉在中國的7月銷量降到8621輛，比6月大減近70%。不過，特斯拉上海超級工廠出產的汽車，7月出口躍增到2萬4347輛，遠多於6月的5017輛。這意味中國製特斯拉電動車的整體銷量下滑不到1%。

批評特斯拉最力的分析師之一Gordon Johnson指出，中國7月的電動車銷量，特斯拉的占比僅3.9%，不如6月的12.6%，這是因為面臨當地電動車新創企業的更激烈競爭。

Johnson說，「特斯拉在中國產能過剩很明顯，此事將導致進一步調降售價，並對利潤形成壓力。鑑於中國應是該公司的『成長市場』，特斯拉的大多頭須留心」。

但投資人似乎並不擔心銷量下滑的問題，該股周二僅微幅下跌0.53%到709.99美元。這與乘聯會4和5月發布類似疲軟報告後股價應聲重挫，形成鮮明對比。

看多特斯拉的Wedbush證券公司分析師Dan Ives表示，投資人上月發現，在中國的銷量下滑，並未阻止特斯拉繳出全球銷量優於預期的上季財報。他說：「我認為投資人愈來愈不在乎中國的單月數據，最終，如同我們在第2季看到的，那並不是特斯拉成功與否的最佳指標。」

然而，Ives說，如果特斯拉在中國的銷量沒能改善，未來可能面臨嚴重問題。