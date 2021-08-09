特斯拉強在哪些專利？ 讓電動車同業看不到車尾燈

圖中是特斯拉Model 3，兩側是Model Y。（歐新社）

檢視特斯拉 的專利組合，除了未來感十足的酷炫技術，像是能讓車主不用徒步長距穿越停車場的內建自動「代客泊車」功能，以及不到兩秒內時速破百的加速功能外，還有一連串協助特斯拉穩固電動車 領導地位的創新專利。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，讓特斯拉能從一票競爭同業中脫穎而出的，則是和駕駛能力較不相干、較不酷炫的技術，以及AI技術與其他先進科技，且特斯拉近年加強提升安全功能。

根據日經和東京分析業者Intellectual Property Landscape聯合進行的研究，特斯拉從2003年成立至2021年3月，共累積了超過580項專利。

其中多數專利，包括可歸類於電子機械類的281項專利，還有168項專利與運輸有關，包含使用者操作。與使用者經驗的相關專利尤其大幅增加。

特斯拉在2018年申請了一項汽車轉向系統專利，能讓駕駛者透過觸控螢幕操作車輛，像是在介面上用手滑過或輕觸就能進行操控，使用者也能接收觸覺感覺，就像按了真正的按鈕一樣；2019年則申請智慧召喚功能，讓使用者切換到自動駕駛模式，召喚車輛前往所在位置。這項召喚功能已在去年推出。

特斯拉的第二大類專利，是可歸類於半導體的71項專利，這個類別也包含太陽能電池。特斯拉在2016年收購太陽能發電新創公司SolarCity，此後，特斯拉從電動車大廠拓展成一家聚焦於電池的能源公司，擁有防潮太陽能電池專利，以及外觀類似一般屋瓦的太陽能板專利。

今年5月，特斯拉又揭露一項在2020年申請的可伸縮太陽能卡車後廂蓋專利，很可能用於Cybertruck卡車。

接下來的一大類專利，則是與運算技術有關的60項專利，而且近年成長步調加快。這些專利其中大多與自動駕駛機械學習有關，包括處理AI錯誤的系統，以及能加密自駕數據的技術。這顯示，特斯拉正把資源投注於安全和資安功能。

特斯拉也於2019年宣布自加開發出全自動輔助駕駛（FSD）電腦的處理器，號稱比從輝達（Nvidia）採購來的繪圖處理器性能更佳。FSD每秒能執行144兆次的運算，特斯拉表示，這將讓自駕變得完全可行。在2019年，特斯拉又收購為自駕車 開發環境感測技術的新創公司DeepScale。此外，有別於一般自駕車採用的光達（Lidar），特斯拉正開發利用相機和機器學習來測量障礙物距離的技術，也新增相關專利。

特斯拉還有29項專利與熱處理和儀器有關，雖然這一專利類別規模較小，卻是展現特斯拉維持其競爭優勢的強項，因為熱控制是延長電動車行駛里程的關鍵技術。

電池產生的熱能會大幅影響電動汽車的性能。如果熱能提高，也會影響安全。特斯拉的車輛從一系列小型、圓柱狀的鋰離子電池中獲得電力，這代表著控制熱能是很重要的。在特斯拉的熱管理專利中，關於有冷卻迴路熱管理系統的專利最多。

特斯拉的octovalve熱管理零件是該公司的優勢所在，這款零件能將電池產生的熱重新分配給汽車的其他部分，包括空調系統。這種零件首度安裝於去年上市的Model Y休旅車款。