駕駛在車內睡昏頭 幸好Tesla Autopilot救了一命

Tesla AutoPilot確實是一套很強大的自動駕駛系統,但在全球也衍生出不少亂象,明明被定位為輔助安全科技的系統,就被不少駕駛亂用,也招來不少罵名。但這次的案例,Tesla Autopilot發揮效用,除了救了駕駛一命外,也避免意外波及其他用路人。

這位挪威的駕駛坐在Model S上頭,被其他車輛拍攝到正在呼呼大睡(開車邊用手機 拍攝也是不良示範),並在持續拍攝超過一分鐘的情況下,駕駛都沒有醒過來,車輛也持續自動駕駛中,讓人相當害怕最後會發生什麼可怕的結局。

駕駛人完全在車內醉到睡昏頭。(影片截圖)

但非常幸運的是,Autopilot自動輔助駕駛功能在感受不到駕駛人對方向盤施力、經過系統多次警告後,最終Autopilot進入禁止使用的安全程序,車輛緩緩停止並自動閃起雙黃警示燈,也因此並沒有發生重大事故。

幸好Autopilot進入禁止使用的安全程序,車輛緩緩停止並自動閃起雙黃警示燈。(影片截圖)

而當其他駕駛拍窗確認駕駛人情況時,這位駕駛甚至無法輕易被叫醒。這樣完全喝到斷片爛醉的情況,駕駛人事後居然還對警方表示他並沒有開車(確實啦,是車子自己在開),想藉此來逃避責任,但當地警方還是吊扣了這位車主的駕照 ,同時也根據當地法律予以起訴。雖然Autopilot最終讓這位駕駛安全下庄。當令人不安的是,他不是唯一一個這樣做的人,很遺憾也不會是最後一個。

Here, a seemingly unconscious driver in a #Tesla is filmed. Watch the shocking video : pic.twitter.com/MwEoBGFKUg