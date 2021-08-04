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駕駛在車內睡昏頭 幸好Tesla Autopilot救了一命

記者陳威任／綜合報導
Tesla Model S。（影片截圖）
Tesla Model S。（影片截圖）

Tesla AutoPilot確實是一套很強大的自動駕駛系統，但在全球也衍生出不少亂象，明明被定位為輔助安全科技的系統，就被不少駕駛亂用，也招來不少罵名。但這次的案例，Tesla Autopilot發揮效用，除了救了駕駛一命外，也避免意外波及其他用路人。

這位挪威的駕駛坐在Model S上頭，被其他車輛拍攝到正在呼呼大睡（開車邊用手機拍攝也是不良示範），並在持續拍攝超過一分鐘的情況下，駕駛都沒有醒過來，車輛也持續自動駕駛中，讓人相當害怕最後會發生什麼可怕的結局。

駕駛人完全在車內醉到睡昏頭。（影片截圖）
駕駛人完全在車內醉到睡昏頭。（影片截圖）

但非常幸運的是，Autopilot自動輔助駕駛功能在感受不到駕駛人對方向盤施力、經過系統多次警告後，最終Autopilot進入禁止使用的安全程序，車輛緩緩停止並自動閃起雙黃警示燈，也因此並沒有發生重大事故。

幸好Autopilot進入禁止使用的安全程序，車輛緩緩停止並自動閃起雙黃警示燈。...
幸好Autopilot進入禁止使用的安全程序，車輛緩緩停止並自動閃起雙黃警示燈。（影片截圖）

而當其他駕駛拍窗確認駕駛人情況時，這位駕駛甚至無法輕易被叫醒。這樣完全喝到斷片爛醉的情況，駕駛人事後居然還對警方表示他並沒有開車（確實啦，是車子自己在開），想藉此來逃避責任，但當地警方還是吊扣了這位車主的駕照，同時也根據當地法律予以起訴。雖然Autopilot最終讓這位駕駛安全下庄。當令人不安的是，他不是唯一一個這樣做的人，很遺憾也不會是最後一個。

駕駛人完全在車內醉到睡昏頭。（影片截圖）
駕駛人完全在車內醉到睡昏頭。（影片截圖）
幸好Autopilot進入禁止使用的安全程序，車輛緩緩停止並自動閃起雙黃警示燈。...
幸好Autopilot進入禁止使用的安全程序，車輛緩緩停止並自動閃起雙黃警示燈。（影片截圖）

Tesla 駕照 手機

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