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特斯拉「大電池」狂燒3天才撲滅 儲能系統風險引憂

編譯葉亭均／綜合外電
澳洲南部地區一座大型儲能電池在上周五起火燃燒，火勢三天後才被撲滅。(路透)
澳洲南部地區一座大型儲能電池在上周五起火燃燒，火勢三天後才被撲滅。(路透)

特斯拉設在澳洲吉朗附近Moorabool的一座大型儲能電池在上周五起火燃燒，當地消防隊花了三天才把火勢撲滅。 這已引發外界關注這種為電網儲存再生能源的電池本身所含的危險。

這座裝有13噸鋰離子電池的貨櫃，在測試過程中著火，足足燒了三天，火勢才被撲滅。這項採用特斯拉巨型電池的「維多利亞大電池」計畫是澳洲境內最大的儲能計畫，可為電網儲存多達450百萬瓦時的能源，它由法國再生能源開發業者Neoen擁有並運營，計劃在今年夏季需求高峰期之前開始運營。Neoen未回應置評請求。

在澳洲爆發大型儲能電池火災事件之際，從澳洲到加州等世界許多地方日益仰賴大型鋰離子電池來儲存風電和太陽能產生的再生能源。這些儲能電池使用和電動車中一樣的電池，能夠向電網快速傳輸電力。

根據顧問業者Wood Mackenzie的數據，去年部署的儲能系統增加62%，到2020年代末期，這塊市場預料將成長27倍。

然而，根據新堡大學教授克里斯坦森（Paul Christensen）的說法，從2018年以來，共發生了38起大型鋰離子電池火災。

北京今年4月發生一起鋰離子電池裝置火災，導致兩名消防人員死亡，動用235名消防人員才控制火勢；去年9月，設在英國利物浦，由丹麥再生能源公司Ørsted擁有的一座大型鋰離子電池也在半夜起火燃燒

鋰離子電池在出現「熱失控」（thermal runaway）後會起火燃燒，熱失控會在電池過度充電或被輾軋時發生產生熱與混合氣體，以蒸氣形式釋放，可點燃或者引發爆炸。

2019年在美國亞利桑那州發生一起電網級的鋰電池火災，一名消防員被彈開逾20公尺，承受腦震盪和骨折。這起火災是從其中一座鋰離子電池短路而起。

克里斯坦森說，由於這種鋰離子電池火災會釋放出氣體，「對於如何處理電動車起火或儲能系統起火，我們沒有最佳解答。」他說，隨著個人房屋日益安裝鋰離子電池儲存太陽能板產生的能源、或為了極端天候而降低堆電網的依賴，這種火災風險只會增加。

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