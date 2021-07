影／真有內建神秘模式? 來看這些車主把Tesla當船開

過去幾周,不論是美國、西歐或是中國 ,都出現了洪水 將街道變成洶湧河流的悲慘鏡頭。幾周前,在美國亞利桑那州,山洪沖刷了一輛TOYOTA Prius,而德國的毀滅性洪水將Porsche的一家經銷商淹沒。這些條件使駕駛條件極具挑戰性。在這種情況下,我們並不建議你涉水開車,除非你駕駛的是像Land Rover Defender那樣涉水深度較大的車輛。

正如我們知道的,試圖駕駛一輛不合適的汽車在洪水中行駛可能會導致災難,因為洪水會對引擎和機艙造成嚴重損壞。然而在中國,事實證明,最適合涉水渡過大洪水的汽車不是SUV,而是Tesla Model 3電動車。

You’ve probably watched this clip from China already but many of you may not know driver & passengers were saved thanks to the wading capability of Model 3, which was coming out of a completely flooded tunnel where there were still some vehicles trapped inside. pic.twitter.com/1xMMIjJ21q