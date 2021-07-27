影／真有內建神秘模式? 來看這些車主把Tesla當船開

面臨洪水，Tesla Model 3依然仍順利啟動運行。（翻攝Twitter影片）

過去幾周，不論是美國、西歐或是中國 ，都出現了洪水 將街道變成洶湧河流的悲慘鏡頭。幾周前，在美國亞利桑那州，山洪沖刷了一輛TOYOTA Prius，而德國的毀滅性洪水將Porsche的一家經銷商淹沒。這些條件使駕駛條件極具挑戰性。在這種情況下，我們並不建議你涉水開車，除非你駕駛的是像Land Rover Defender那樣涉水深度較大的車輛。

正如我們知道的，試圖駕駛一輛不合適的汽車在洪水中行駛可能會導致災難，因為洪水會對引擎和機艙造成嚴重損壞。然而在中國，事實證明，最適合涉水渡過大洪水的汽車不是SUV，而是Tesla Model 3電動車。

You’ve probably watched this clip from China already but many of you may not know driver & passengers were saved thanks to the wading capability of Model 3, which was coming out of a completely flooded tunnel where there were still some vehicles trapped inside. pic.twitter.com/1xMMIjJ21q — Ray4Tesla⚡️🚘☀️🔋 (@ray4tesla) July 23, 2021

最近在中國洪災中有一段熱烈分享的影片，多輛Tesla Model 3成功地像船一樣駛過被洪水淹沒的街道。在一個片段中，一輛Model 3逃離了一條被洪水淹沒的隧道，駛過其他擱淺的車輛。值得注意的是，這輛電動車在被洪水淹沒的街道上跋涉而沒有被卡住，儘管目前尚不清楚它後來是否受到了任何損壞；但從車內拍攝的另一段影片顯示，Model 3在水中行駛並沒有遇到任何問題。

面臨洪水，Tesla Model 3依然仍順利啟動運行。（翻攝Twitter影片）

Another Tesla seen from inside wading on a flooded highway in China. Not recommended but works. @elonmusk pic.twitter.com/EGnIrQKynK — Ray4Tesla⚡️🚘☀️🔋 (@ray4tesla) July 25, 2021

這些影片讓人們開玩笑說，Model 3其實有一個秘密的「行船模式」。Elon Musk過去曾暗示，Tesla可以在短期內用作船，因為電動汽車的排氣管不會被洪水擋住，而且電池、電機和電子設備都是水密封的。

馬斯克還表示，Cybertruck 將在水中漂浮並作為船使用一段時間，但從這些視頻來看，Model 3 也能夠涉水。即便如此，如果您最終遇到類似情況，我們也不建議您自己嘗試。