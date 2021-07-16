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Cybertruck會是Tesla首個失敗產品？馬斯克：照常生產

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉Cybertruck。 圖／Tesla提供
特斯拉Cybertruck。 圖／Tesla提供

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克15日表示，他不介意特斯拉的卡車Cybertruck可能會賣得不好，畢竟Cybertruck在當今卡車市場上如此與眾不同。

馬斯克周四回應一篇評論Cybertruck的報導，該報導認為Cybertruck可能會是特斯拉第一個失敗的產品，把Cybertruck形容是「玩具車Hot Wheels來到現實世界跑一圈」。

馬斯克針對這樣的批評，推文：「說實話，Cybertruck一直都有些許失敗的可能，因為它如此與眾不同。然而我並不在乎。」「即使其他人不愛，我還是非常喜歡。」他強調，別的卡車看起來像是複製同個模型，而Cybertruck如同來自未來的外星人所做。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克2019年介紹Cybertruck出場。 美聯社
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克2019年介紹Cybertruck出場。 美聯社

馬斯克在後來追加的推文中提到，特斯拉對於Cybertruck的生產規劃維持不變，會照著2019年時發表的設計繼續進行，只會有一些小微調，把它變得更好。

美國財經新聞網站《商業內幕》（Business Insider）指出， Cybertruck發表兩周年的日期將屆，特斯拉還沒展開這款電動卡車的大量生產，其他競者提供的產品卻一再占據新聞焦點。

今年1月時，馬斯克曾對投資人說，「如果幸運的話，今年底以前或許能夠出貨部分 Cybertruck ，但我預期量產會在2022年。」他很清楚，原型車容易做，但是量產難度非常高。

引發馬斯克推文維護自家 Cybertruck， 是Tim Healey發表在《The Truth About Car》（TTAC）部落格的評論分析。Healey說，道奇汽車（Dodge）宣布要推出Ram電動卡車後，底特律三大汽車廠都會生產電動卡車，且搭配了他們擁有的豐富行銷與製造經驗。

「Cybertruck在初始的熱潮消退後，將被競爭者超越。」Healey寫道，「我認為Cybertruck不會暢銷，特斯拉很快就會發現自己該著眼於更為傳統的電動皮卡。」

特斯拉 馬斯克 汽車

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