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馬斯克嘆實現全自駕有難度 特斯拉車主仍爭當白老鼠

編譯洪啟原／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克坦承實現全自駕是一大難題。（美聯社）
特斯拉執行長馬斯克坦承實現全自駕是一大難題。（美聯社）

電動車大廠特斯拉（Tesla）實現全自駕（FSD）的時程一再延宕，遭特斯拉車主推文嘲諷，特斯拉執行長馬斯克終於坦承，實現全自駕是一大難題。不過，科技新聞網站The Verge專欄作家霍金斯（Andrew J. Hawkins）道出廣大特斯拉車主的心聲：值得等待！

馬斯克延後履行承諾已非新鮮事，尤其是承諾推出FSD軟體。他2018年承諾，將在8月推出眾所矚目的FSD V9，隔年又說，從現在起將在街上看見100萬輛配備完整駕軟體的車。馬斯克3日再度保證，FSD V9 Beta自駕軟體即將問世，還再強調「我保證」，以免網友質疑他鄭重其事的態度。

科技新聞網站The Verge專欄作家霍金斯（Andrew J. Hawkins）表示，馬斯克無論花多久時間推出FSD軟體，他都非常支持，就像烤蛋糕，也需要一定的時間。

霍金斯說，特斯拉無疑比其他競爭對手更願意讓車主測試Beta版自駕輔助功能，目的是蒐集更多數據和解決FSD系統內的錯誤。特斯拉車主大多從善如流，附和馬斯克的看法，要求加入當前FSD系統測試之列。這有助提升特斯拉做為自駕領域領導者的名聲，儘管特斯拉尚未達到多數專家認可的自駕標準。

特斯拉 自駕 馬斯克

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