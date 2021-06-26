我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱氣球撞電線墜毀 新墨西哥州5死

嬌生與紐約州和解 助長鴉片類藥物上癮 賠償2.3億元

特斯拉因安全風險 在中國召回28萬輛車

中國新聞組／綜合外電
特斯拉因主動巡航控制系統問題，召回28萬輛車。圖中是特斯拉Model 3，兩側是Model Y。（歐新社）
特斯拉因主動巡航控制系統問題，召回28萬輛車。圖中是特斯拉Model 3，兩側是Model Y。（歐新社）

中國主管當局26日宣布，特斯拉即日起在中國召回逾28萬輛電動車，主要是因為車內的主動巡航控制系統，會導致安全性的風險。

特斯拉則表示，將依當局要求，不斷完善和提升安全性。

路透報導，根據中國國家市場監管總局官網發布的通知，特斯拉汽車北京公司召回2019年1月12日至2019年11月27日期間生產的部分進口Model 3，共計3萬5665輛；特斯拉汽車上海公司則召回2019年12月19日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model 3，共計21萬1256輛，以及2021年1月1日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model Y，共計3萬8599輛。

通知也提到，受影響的車主不需將車輛送回原廠，因為這次是透過汽車遠程升級（OTA）技術，從遠端就能為召回的車輛免費升級主動巡航控制軟體；至於無法透過此方式解決問題的車輛，將由特斯拉服務中心聯繫相關用戶，為車輛免費升級主動巡航控制軟題，以消除安全疑慮。

市監總局指出，這次召回的車輛主要是由於主動巡航控制系統問題，易造成駕駛在一些情況下會不小心啟動主動巡航功能，「本次召回活動是在國家市場監督管理總局啟動缺陷調查情況下開展的，」通知稱，受調查影響，特斯拉汽車北京和上海公司決定採取召回措施，消除安全隱患。

特斯拉 汽車 中國

上一則

缺晶片、失業高…加州二手車市火熱 車價飆升

延伸閱讀

特斯拉馬斯克、推特多爾西下月對談比特幣 女股神按讚

特斯拉馬斯克、推特多爾西下月對談比特幣 女股神按讚
特斯拉主動巡航控制「會突然加速」 急召回中28萬輛車

特斯拉主動巡航控制「會突然加速」 急召回中28萬輛車
出清特斯拉持股 Panasonic落袋36億美元

出清特斯拉持股 Panasonic落袋36億美元
特斯拉 在中國首設太陽能儲存充電站

特斯拉 在中國首設太陽能儲存充電站

熱門新聞

一輛特斯拉電動車4月17日在德州休士頓市郊區出車禍起火燃燒後的殘骸。路透

特斯拉Model S車禍火警 消防人力和用水量遠超乎想像

2021-06-21 07:51
新世代BMW M4 Competition Convertible (G83) 。（取材自BMW）

開什麼車最惹人怨？這牌車主奪冠「出廠沒裝方向燈嗎」

2021-06-24 03:43
美規Corolla Cross各車型都將Toyota Safety Sense主動式安全防護系統以及全車九具防護氣囊納入配備中。 （圖：Toyota提供）

2022北美年度風雲車入圍名單 休旅領軍 電動車大放異采

2021-06-21 01:31
中國汽車品牌吉利汽車宣布撤回在科創板上市的申請。照片／吉利汽車官網

科技含量不足？吉利汽車撤回科創板上市申請

2021-06-25 13:37
現代汽車在印度、越南、俄羅斯等新興市場的銷售表現，正後來居上、超越日本車廠。圖／路透

現代汽車強攻新興市場 表現超越日系車廠

2021-06-18 15:17
Audi Q4 e-tron、Q4 Sportback e-tron為品牌最新純電動車。（取材自Audi）

Audi準備向內燃機告別 2026年起新車只剩純電奧迪

2021-06-24 01:55

精彩推薦

超人氣

更多 >
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
邁阿密公寓樓塌那刻 她電話尖叫「殺人啊」音訊驟斷…

邁阿密公寓樓塌那刻 她電話尖叫「殺人啊」音訊驟斷…
李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底