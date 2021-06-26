特斯拉因安全風險 在中國召回28萬輛車

特斯拉因主動巡航控制系統問題，召回28萬輛車。圖中是特斯拉Model 3，兩側是Model Y。（歐新社）

中國 主管當局26日宣布，特斯拉 即日起在中國召回逾28萬輛電動車，主要是因為車內的主動巡航控制系統，會導致安全性的風險。

特斯拉則表示，將依當局要求，不斷完善和提升安全性。

路透報導，根據中國國家市場監管總局官網發布的通知，特斯拉汽車 北京公司召回2019年1月12日至2019年11月27日期間生產的部分進口Model 3，共計3萬5665輛；特斯拉汽車上海公司則召回2019年12月19日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model 3，共計21萬1256輛，以及2021年1月1日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model Y，共計3萬8599輛。

通知也提到，受影響的車主不需將車輛送回原廠，因為這次是透過汽車遠程升級（OTA）技術，從遠端就能為召回的車輛免費升級主動巡航控制軟體；至於無法透過此方式解決問題的車輛，將由特斯拉服務中心聯繫相關用戶，為車輛免費升級主動巡航控制軟題，以消除安全疑慮。

市監總局指出，這次召回的車輛主要是由於主動巡航控制系統問題，易造成駕駛在一些情況下會不小心啟動主動巡航功能，「本次召回活動是在國家市場監督管理總局啟動缺陷調查情況下開展的，」通知稱，受調查影響，特斯拉汽車北京和上海公司決定採取召回措施，消除安全隱患。