英國警車也迎來全新電動車成員 又是Tesla Model 3

英國警隊也在日前迎來Model 3成為警察車隊成員，並將持續觀察電動車是否能負擔日常勤務工作。（取材自Carscoops.com）

Tesla Model 3賣得超好，已經不只是一般車主爭相入主，國家單位也紛紛採用。台灣總統府日前才採購兩台Tesla Model 3作為公務車，而英國 警隊也在日前迎來Model 3成為警察車隊成員，並將持續觀察電動車是否能負擔日常勤務工作。

英國警隊也在日前迎來Model 3成為警察車隊成員，並將持續觀察電動車是否能負擔日常勤務工作。（取材自Carscoops.com）

據Auto Express報導，這輛車正由特斯拉 英國公司正式製造，該公司計劃將其提供給緊急服務部門，以衡量其車隊使用的興趣。為了配合「道路零排放」的環保政策，英國政府宣佈引進Tesla Model 3作為緊急服務單位的車輛，將先由英國警方使用，並持續觀察勤務狀態，日後還會引進到消防和救護等部門放。

VW ID.4維持希臘警車的白底搭配上藍色條紋，並搭配上橄欖枝妝點的警徽。（圖：Volkswagen提供）

除了塗裝和燈條外，目前還不清楚這輛特斯拉還配備了什麼以使其適合警察使用。它似乎是採用進階車型，這意味著它具有162英里/小時（261公里/小時）的最高速度和315英里（507公里）的範圍，以確保它幾乎可以處理任何追擊。

值得注意的是，除特斯拉之外，其他電動汽車也已加入警隊，例如希臘的VW ID.4、德國的Mercedes-Benz EQC和美國的Chevrolet Bolt。至於其他採用Tesla的國家，則包含澳洲、加拿大、盧森堡和美國等。