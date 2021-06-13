馬斯克改口 特拉斯有條件接受比特幣交易

馬斯克周日表示，特斯拉願意有修件接受比特幣買車。路透

特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 （Elon Musk）周日說，等能證實比特幣 採用較清潔的能源進行挖礦活動，特斯拉會重新接受以該加密貨幣支付車款。比特幣應聲跳漲超越39,000美元。

馬斯克推文表示，「當能確認證礦工使用合理的（約50%）清潔能源，且有正面的未來趨勢，特斯拉會重新允許比特幣交易」。

馬斯克是在回應南非資產管理公司Sygnia執行長Magda Wierzycka的評論。Wierzycka說，馬斯克最近關於比特幣價格的推文是「操縱市場」，美國證券交易委員會（SEC）應啟動調查。

特斯拉在2月提交SEC的一份申報資料中揭露，該公司購買價值15億美元的比特幣，並表示將開始接受比特幣，做為購買其電動車產品的支付方法。

然而特斯拉在5月中旬又中止比特幣交易，理由是比特幣挖礦不環保，會促成氣候變遷。

馬斯克周日反駁Wierzycka有關他「操縱市場」的指控，解釋「特斯拉賣出持有大約10%的比特幣，以證明可以不在動搖市場的情況下輕鬆兌現」，也就是這款加密貨幣有作為現金替代物的流動性。根據特斯拉財報，該公司今年第1季出售價值2.72億美元的「數位資產」，有助彌補營運損失1.01億美元。

比特幣周日在紐約一度大漲9.3%至39,371.93美元，稍後回檔至上漲4%，交易價格大約在37,442美元。馬斯克這位億萬富翁近幾個月的一系列推文導致比特幣的價格跌宕起伏。