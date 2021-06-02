煞車螺栓鬆動恐造成輪胎失壓 特斯拉召回近6000輛車

特斯拉因螺栓鬆動有安全隱患，召回近6,000輛車。圖中是特斯拉Model 3，兩側是Model Y。（歐新社）

根據美國 國家公路交通安全管理局（NHTSA）周三公布的公開文件，電動車 大廠特斯拉 在美國召回5974輛電動車，原因是煞車螺栓鬆動有可能造成輪胎失壓的風險。

特斯拉主動召回的車輛包括一些在2019-2021年生產的Model 3和2020-2021年生產的Model Y車款。該公司表示，目前尚未得知有因潛在風險造成的撞車或受傷事件，將免費檢查並且栓緊或必要時更換螺栓。

特斯拉股價下滑3%，收黑在605.12美元。

特斯拉表示，去年12月，一輛2021年Model Y電動車出事故時，發現這個問題，駕駛一側後制動鉗少了緊固件。該公司已採取行動防範組裝過程出現此一瑕疵。

此前，特斯拉有多次召回車輛的紀錄：因觸控螢幕故障的問題，今年2月在NHTSA要求下，在中國召回Model S和Model X共36126輛車，在美國也召回134951輛車。2020年，特斯拉因懸吊系統缺陷在中國召回近50000輛車，因車頂和螺栓問題在美國召回9500輛Model X和Model Y。更早在2018 年，特斯拉因動力轉向組件出現問題，主動召回123000輛 Model S。