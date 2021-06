特斯拉變貴、減功能 馬斯克解釋：原物料漲特別凶

電動車大廠特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克 周一(5月31日)回應一則推文表示,由於整個汽車業供應鏈 壓力增加,特斯拉需要提高售價。他說:「整個產業的供應鏈價格壓力,導致漲價,特別是原物料價格。」

一名網友推文埋怨,說自己不喜歡特斯拉售價一直漲卻去掉一些功能的走向,例如新交車的Model Y少了腰椎支撐功能。

Model S Plaid delivery pushed to June 10. Needs one more week of tweak.



This car feels like a spaceship. Words cannot describe the limbic resonance.