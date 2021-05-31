特斯拉變貴、減功能 馬斯克解釋：原物料漲特別凶

特斯拉（Tesla） Model Y。(美聯社)

電動車大廠特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 周一（5月31日）回應一則推文表示，由於整個汽車業供應鏈 壓力增加，特斯拉需要提高售價。他說：「整個產業的供應鏈價格壓力，導致漲價，特別是原物料價格。」

一名網友推文埋怨，說自己不喜歡特斯拉售價一直漲卻去掉一些功能的走向，例如新交車的Model Y少了腰椎支撐功能。

Model S Plaid delivery pushed to June 10. Needs one more week of tweak.



This car feels like a spaceship. Words cannot describe the limbic resonance. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2021

根據電動車資訊網站Electrek的報導，特斯拉5月調高Model 3和Model Y 售價，是近幾個月內第五度調漲旗下車輛價格。馬斯克4月在財報法說會時曾表示，特斯拉當時有一些很棘手的供應鏈難題，但不是晶片短缺。

馬斯克解釋移除Model Y前座乘客那一側腰椎支撐功能的理由，是因為據數顯示該功能幾乎沒被使用過。周一稍早，Electrek說，Model Y新車主發現，交給他們的這款休旅車乘客側沒有腰椎支撐功能。