特斯拉棄用雷達 Model 3不再是消費者「頂級優選」

美國「消費者報告」雜誌表示，Model 3不再享有該雜誌的「頂級優選」（Top Pick）地位。（圖：Tesla提供）

在特斯拉 表示部分車款將不再配備雷達感測器，改為搭載攝影機鏡頭系統後，在美國 深具影響力的「消費者報告」（Consumer Reports）雜誌表示，Model 3不再享有該雜誌的「頂級優選」（Top Pick）地位，因為這款車將暫時缺乏自動緊急煞車等功能。

Model 3過去幾年來都是消費者報告「頂級優選」名單的常客，有時更是唯一上榜的特斯拉車款，但如今「消費者報告」說，由於Model 3將暫時沒有「關鍵的先進安全配備功能」，導致其評分下降3分至75分，因此2021年將失去「頂級優選」地位，但仍保有「推薦」地位。

此前，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，經停止標示4月27日後出廠的特定Model 3與Model Y具備自動緊急煞車、碰撞預警及車道偏離警告等功能。

「消費者報告」指出，因為這個改變，不再把Model 3列為「頂級優選」。「消費者報告」說，把一款車列為「頂級優選」的考量，除了評分必須高到足以擁有「推薦」資格，還必須配備會偵測行人、標準的自動緊急煞車與碰撞預警系統。

特斯拉本周表示，本月起在北美市場銷售的Model 3與Model Y將不再配備雷達感測器，其自動駕駛輔助功能將主要仰賴攝影機鏡頭系統「Tesla Vision 」系統，也導致在當前的過渡期裡，一些安全功能將無法發揮效用。特斯拉在26日表示，將持續向「Tesla Vision」系統轉型。

特斯拉說，在這個「短暫」的轉換過程中，配備「Tesla Vision」系統的車款，部分功能可能暫時受限或無法開通，例如在特定車速以上維持於車道內的功能，以及「召喚」等功能。

特斯拉已承諾，將在未來幾周開放這些功能，而特斯拉售價較高的Model S和Model X、以及為海外市場生產的車輛，將持續配備雷達系統和以雷達為基礎的先進駕駛輔助系統（ADAS）。