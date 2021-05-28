我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郵政又漲價 寄平信要多付3分錢 投遞時間延長

加州聖荷西VTA槍手 藏2萬5000子彈12枝槍

特斯拉棄用雷達 Model 3不再是消費者「頂級優選」

編譯陳律安／綜合外電
美國「消費者報告」雜誌表示，Model 3不再享有該雜誌的「頂級優選」（Top Pick）地位。（圖：Tesla提供）
美國「消費者報告」雜誌表示，Model 3不再享有該雜誌的「頂級優選」（Top Pick）地位。（圖：Tesla提供）

特斯拉表示部分車款將不再配備雷達感測器，改為搭載攝影機鏡頭系統後，在美國深具影響力的「消費者報告」（Consumer Reports）雜誌表示，Model 3不再享有該雜誌的「頂級優選」（Top Pick）地位，因為這款車將暫時缺乏自動緊急煞車等功能。

Model 3過去幾年來都是消費者報告「頂級優選」名單的常客，有時更是唯一上榜的特斯拉車款，但如今「消費者報告」說，由於Model 3將暫時沒有「關鍵的先進安全配備功能」，導致其評分下降3分至75分，因此2021年將失去「頂級優選」地位，但仍保有「推薦」地位。

此前，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，經停止標示4月27日後出廠的特定Model 3與Model Y具備自動緊急煞車、碰撞預警及車道偏離警告等功能。

「消費者報告」指出，因為這個改變，不再把Model 3列為「頂級優選」。「消費者報告」說，把一款車列為「頂級優選」的考量，除了評分必須高到足以擁有「推薦」資格，還必須配備會偵測行人、標準的自動緊急煞車與碰撞預警系統。

特斯拉本周表示，本月起在北美市場銷售的Model 3與Model Y將不再配備雷達感測器，其自動駕駛輔助功能將主要仰賴攝影機鏡頭系統「Tesla Vision 」系統，也導致在當前的過渡期裡，一些安全功能將無法發揮效用。特斯拉在26日表示，將持續向「Tesla Vision」系統轉型。

特斯拉說，在這個「短暫」的轉換過程中，配備「Tesla Vision」系統的車款，部分功能可能暫時受限或無法開通，例如在特定車速以上維持於車道內的功能，以及「召喚」等功能。

特斯拉已承諾，將在未來幾周開放這些功能，而特斯拉售價較高的Model S和Model X、以及為海外市場生產的車輛，將持續配備雷達系統和以雷達為基礎的先進駕駛輔助系統（ADAS）。

特斯拉 Tesla 美國

上一則

車上「僅有乘客」疫情下自駕車 方向盤自己轉 煞車油門上下動

延伸閱讀

彭博：中國部分機構在調查員工是否開特斯拉

彭博：中國部分機構在調查員工是否開特斯拉
確保車用晶片產能 特斯拉傳洽購旺宏6吋廠

確保車用晶片產能 特斯拉傳洽購旺宏6吋廠
東升西降平視美國 含金量和水分多少？

東升西降平視美國 含金量和水分多少？
特斯拉2招搶晶片 霸氣提前付款 傳要買座晶圓廠

特斯拉2招搶晶片 霸氣提前付款 傳要買座晶圓廠

熱門新聞

氫能車2019與2020年持續兩個冬季實際上路檢測顯示，氫燃料電池汽車低溫性、續駛里程明顯優於純電動汽車。(取材自科技日報)

氫能車「3個優勢」勝過電動車 明年北京冬奧上路

2021-05-27 22:54
超跑品牌藍寶堅尼（Lamborghini）。（路透）

藍寶堅尼以92億元出售？福斯汽車說話了

2021-05-26 01:45
Waymo在美國的自駕車領域處於領先地位。(路透)

車上「僅有乘客」疫情下自駕車 方向盤自己轉 煞車油門上下動

2021-05-28 19:41
老奶奶向大家證明，跑賽道不僅是年輕人的遊戲。 摘自MattyB727-Car Videos

活到老飆到老…82歲老奶奶開著Porsche跑車奔馳賽道

2021-05-24 12:58
Acura TLX Type S將於6月開始販售。（圖：Acura提供）

全新355匹Acura TLX Type S 6月北美販售

2021-05-24 01:46
特斯拉25日宣布，正放棄部分車款駕駛輔助系統中採用的雷達。（美聯社）

自駕只靠純鏡頭？特斯拉掰了部分車款雷達

2021-05-26 00:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬

NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打