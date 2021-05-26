自駕只靠純鏡頭？特斯拉掰了部分車款雷達

特斯拉25日宣布，正放棄部分車款駕駛輔助系統中採用的雷達。（美聯社）

特斯拉 25日宣布，正放棄包括Autopilot在內駕駛輔助系統中採用的雷達。

特斯拉在官網貼文公告，從本月起，為美國 和加拿大客戶生產的暢銷車款Model 3和Model Y，將採用基於相機鏡頭的系統來支援Autopilot的主動巡航定速（TACC）和自動車道維持系統等功能。

雷達感測器相對昂貴，而且要耗費車輛大量運算能力來處理其數據。特斯拉先前曾告訴股東，「純粹視覺系統才是全自駕 所需」，而且計畫要將美國市場轉向自行研發的視覺處理工具「Tesla Vision」。特斯拉執行長馬斯克在3月12日的一條推文中也表示，該公司將轉向「純視覺」方法。

特斯拉表示，這些將是首批仰賴鏡頭視覺和神經網絡處理來提供「Autopilot、全自駕（Full-Self Driving、FSD）和特定主動安全功能」的特斯拉車款。

但特斯拉也警告說，在技術調整期間，Autopilot和FSD系統將不那麼有用或強而有力，「在這一段短期過渡時間，搭載Tesla Vision車款獲得的功能可能暫時有限，或是無法運作，包括Autosteer的速限為每小時75英里與較長的最小跟車距離。智慧召喚功能（Smart Summon）和緊急車道偏離避讓功能（Emergency Lane Departure Avoidance）在交車時可能無法使用」。

已經訂購Model 3或Model Y車款、但尚未獲悉上述修正的消費者在獲得交車前將被告知相關訊息。

其他汽車製造商在發展自駕系統時採取不同的做法，例如通用的Cruise、字母公司的Waymo和Aurora等公司，都是在系統中同時使用雷達、光學雷達（lidar）以及鏡頭。

雖然鏡頭捕捉的影像能夠被標記、透過人類資料分析並且被機械學習軟體解讀，但雷達和光學雷達感測器提供的額外數據，可讓汽車避開與避免道路上的障礙物，尤其是在夜晚或惡劣天候等能見度低的情況下。

馬斯克曾形容光學雷達是「拐杖」、「笨蛋的事」，理由是太貴且難用，但他並未完全不採用雷達。特斯拉打算讓高價位車款Model S和Model X，以及在中國生產、運往北美的Model 3和Model Y繼續保留雷達。