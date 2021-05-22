防情蒐？中國部分政府機關 禁停放特斯拉

中國部分政府機關的工作人員被告知不要將他們的特斯拉汽車停放在政府辦公區域內。（圖：Tesla提供）

繼中國 軍方禁特斯拉 後，兩名消息人士指出，中國部分政府機關的工作人員被告知不要將他們的特斯拉汽車 停放在政府辦公區域內，由於特斯拉的車內攝影機被指替美國政府蒐集資料，有安全漏洞。

路透報導，消息人士表示，北京和上海的至少兩個政府機關的工作人員接到主管官員的口頭指示，要求他們不要將特斯拉汽車停在辦公區。消息人士說，不清楚有多少輛汽車受到影響。

目前尚不清楚是否北京所有政府辦公室都採行這項限制，也不清楚這項措施是正式的政府禁令還是只是機構官員採取的做法，這項措施是否適用於公國全國各地的國家機關，也不得而知。

據了解，雖然很多品牌的汽車都使用感測器和攝影機輔助駕駛，但知情人士表示，該限制舉措目前僅適用於特斯拉。限制再次顯示，在與華盛頓關係緊張之際，中國繼續對這家美國電動汽車製造商保持警惕。

之前業界人士表示，因安全及客服投訴在中國面臨審查的特斯拉，正在加強與監管機構互動並擴編政府關係團隊。

在中國軍方禁止特斯拉汽車進入軍事設施區域幾天後，特斯拉執行長馬斯克在中國發展高層論壇的視訊討論會上提到，如果特斯拉利用車子收集情報，公司就會被關閉了。

特斯拉表示，將在中國設立一個數據中心，並正在為中國的車主開發一個數據平台。