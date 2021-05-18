我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

特斯拉又出包？駕駛撞車身亡 事發前才剛曬自駕影片

編譯中心／綜合報導
特斯拉駕駛意外身亡前曬汽車自動駕駛影片。影片截圖
特斯拉駕駛意外身亡前曬汽車自動駕駛影片。影片截圖

美國加州35歲男性亨德里克森（Steven Michael Hendrickson）5日凌晨2時30分駕駛特斯拉Tesla Model 3時，撞上一輛翻倒的卡車不幸身亡。事發前亨德里克森上傳了一段以自動駕駛模式開車的影片，調查人員正釐清這是否為意外的肇因。

來源：BILD YouTube

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，當時還有另一名在幫助翻覆卡車駕駛脫困的男子被Tesla Model 3撞到而受重傷。

報導指出，育有2名子女的亨德里克森不時在社群平台上分享他對特斯拉的愛，他也常大秀自動駕駛功能。他在IG上曾大讚Tesla Model 3：「是幫我代勞完成無聊車程的最佳夥伴」他也說過：「工作了一整天，如果沒有特斯拉自動駕駛，我該怎麼辦？」、「下班後從洛杉磯回家，感謝自駕車！」、「有史以來最好的汽車！」

特斯拉駕駛意外身亡前曬汽車自動駕駛影片。影片截圖
特斯拉駕駛意外身亡前曬汽車自動駕駛影片。影片截圖

亨德里克森活躍於特斯拉俱樂部（Tesla Club-SoCal），該俱樂部在意外發生後發文表示：「每次他在談論小孩或特斯拉時，整個人都亮起來了。他是個了不起的人，我們會很想他！」

加州公路巡邏隊希望藉由這次致命的撞車事故提醒大眾公眾「駕駛是一項複雜的任務，需要駕駛員全神貫注。」

美國國家公路交通安全管理局正在調查這起撞車事故，這已是美國聯邦機構調查的第29起特斯拉案件。在先前意外中，至少有3人因自動駕駛模式死亡。

已解散公關部門的特斯拉公司至今仍無回應。該公司在使用手冊和官網上表示：駕駛員即使在「自動輔助駕駛系統」和「全自動駕駛」模式仍必須專注。

亨德里克森。取材自Instagram
亨德里克森。取材自Instagram

特斯拉 美國 Tesla

上一則

BMW新世代2-Series Coupe 維持品牌精髓FR配置

延伸閱讀

特斯拉股價收黑 馬斯克跌下全球富豪榜第2名

特斯拉股價收黑 馬斯克跌下全球富豪榜第2名
馬斯克澄清：特斯拉未賣出持幣 比特幣價格回穩

馬斯克澄清：特斯拉未賣出持幣 比特幣價格回穩
中電動車業砸重金挖人才 年薪人民幣百萬起跳

中電動車業砸重金挖人才 年薪人民幣百萬起跳
比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

熱門新聞

三菱汽車英國分公司日前拍賣多輛原廠收藏車，各車的成交金額已經出爐。取材自Auto Auction網頁

英國三菱拍賣收藏車 史上最貴Lancer Evolution出爐

2021-05-16 02:40
路透獨家報導說，由於美中貿易戰所造成的不確定性，特斯拉公司（Tesla）已暫停購地擴建上海廠的計畫。路透

路透：貿易戰帶來不確定風險 特斯拉暫停擴建上海廠

2021-05-11 07:01
特斯拉Model 3為全球第一季綠能車銷售冠軍。圖：Tesla提供

第1季新能源車銷售排行出爐 純電動車銷售年增153%

2021-05-15 02:05
吉利收購富豪汽車（Volvo）邁入十年，帶動富豪業務大翻身。(取材自微博)

Volvo汽車擬IPO上市 放棄與吉利合併

2021-05-12 23:01
PEUGEOT總代理寶嘉聯合全新發表PEUGEOT 3008 / 5008改款車型，以全新家族設計語彙勾勒時尚動感身形，更將ADAS先進駕駛輔助系統全面提升。（圖：寶嘉聯合提供）

PEUGEOT 3008、5008新登場 注入全新設計語彙

2021-05-12 02:50
首輛BMW電動M車款i4 M50 xDrive將提供如燃油車款般悅耳的聲浪，並同樣給予駕駛人相當熱血的感受。（圖：BMW提供）

BMW將推出第1台純電M Car 快來聽聽悅耳「電音」

2021-05-14 01:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
孫儷寫一手好字 書法作品登國寶級大師展覽

孫儷寫一手好字 書法作品登國寶級大師展覽