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路透：貿易戰帶來不確定風險 特斯拉暫停擴建上海廠

編譯林聰毅／綜合外電
路透獨家報導說，由於美中貿易戰所造成的不確定性，特斯拉公司（Tesla）已暫停購地擴建上海廠的計畫。路透
路透獨家報導說，由於美中貿易戰所造成的不確定性，特斯拉公司（Tesla）已暫停購地擴建上海廠的計畫。路透

路透引述知情人士報導，由於美中貿易戰所造成的不確定性，特斯拉公司（Tesla）已暫停購地擴建上海廠的計畫。這家美國電動車大廠原本還打算將上海廠打造成全球出口中心。

消息人士透露，除了川普政府時期對從中國進口商品加徵的關稅之外，現在美國對從中國進口的電動汽車還徵收25%的關稅，使特斯拉考慮限制中國在全球生產中的比重。

消息人士告訴路透，特斯拉先前曾考慮，要將在中國生產的入門級Model 3車款，出口至包括美國在內的更多市場。在此之前，尚未有任何媒體報導這項計畫。特斯拉在中國生產的Model 3，目前是出口至歐洲。該公司也正在德國興建一座工廠。

特斯拉的上海廠每年可生產多達50萬輛車，目前生產的車款為Model 3和Model Y，年產45萬輛。

三名消息人士說，特斯拉3月時未參與上海廠馬路對面一塊土地的投標，因為公司不再打算大幅提高在中國的產能，至少暫時如此。然而，特斯拉在發給路透的一份聲明中說，上海廠正在按照計畫開發。上海市政府並未回應路透這項報導。

消息人士說，特斯拉從未宣布有意收購這塊土地，它的面積約為特斯拉目前廠區占地200英畝（80公頃）的一半，可使該公司再增加20萬至30萬輛汽車產能。

儘管面臨中國持續增加的監管壓力，特斯拉在中國的銷售仍在成長。今年頭三個月在中國的營收達30億美元，為一年前的三倍多，占總營收的30%。近來特斯拉的產品安全遭到中國消費者質疑，而該公司處理資料的方式也受到審查。

特斯拉 中國 美國

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