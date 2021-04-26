特斯拉Q1淨利創紀錄 受惠於碳權銷售和中國需求

特斯拉公布上季淨利創紀錄。美聯社

電動車 大廠特斯拉 （Tesla）26日盤後公布財報，第1季利潤優於華爾街預期，且是連續第七季獲利，主要得益於新車交付量創紀錄、來自中國的強勁需求和碳權銷售，但股價在盤後交易仍下跌多達3%。

這家矽谷車廠的營收從去年同期的59.9億美元，成長近73.5%至103.9億美元，接近分析師預估的104.1億美元，主因是Model Y的人氣高，以及來自中國的強勁需求。在全球各國政府都力推淘汰汽油車之際，該公司也受惠於消費者對電動車的接受度提高。

根據通用會計準則（GAAP），上季淨利攀高至創下該公司歷史紀錄的4.38億美元，高於一年前的1,600萬美元。經調整後的每股純益升至93美分，高於分析師平均預估的80美元。

碳權銷售升至5.18億美元，高於去年第4季的4.01億美元。該公司自碳權交易賺到的錢，比生產和銷售汽車的核心業務多。由於更多大車廠已推出自己的電動車款，未來可能不再需要向特斯拉購買那麼多碳權，這對特斯拉而言，會是一個潛在議題。

特斯拉說，今年前3個月交付了18.48萬輛車，比2020年第4季高出約4,000輛，優於市場預期並刷新紀錄。然而，在止於3月底上季，價格較高的Model S轎車或Model X休旅車在重大更新前暫停生產，特斯拉汽車平均售價下降13%。該公司自庫存交付2,020輛較舊的Model S和Model X。

該公司今年將在三大洲擴展業務，包括完成在德州奧斯汀和德國柏林的新工廠，重申預計未來幾年交付量每年成長50%的展望。去年交付超過50萬輛車，意即今年至少能交付75萬輛。

Loup Ventures分析師Gene Munter說：「表現不錯，但沒有爆炸性消息。每件事都在大家預期之內。」

特斯拉股價在盤後一度下跌3%至716美元，稍早收盤時上漲1.2%至738.2美元。

在法說會上，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）說，新款Model S的首批交付將在2021年5月，Model X則自今年第3季起交車。馬斯克提到今年遭遇「非常嚴重」的供應鏈挑戰，晶片 短缺會是「大問題」。特斯拉先前之所以未受全球晶片供應短缺的影響，部分原因在於「迅速轉向到新的微控制器，同時間為新供應商提供的新晶片研發韌體」。該公司沒有透露新供應商名字。