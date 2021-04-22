我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州CSU和UC兩個大學系統師生 今秋返校前需打完疫苗

拜登要調升富人「資本利得稅」 道指嚇退321點

消費者報導：特斯拉駕駛座無人照上路 證明「很好騙」

記者張聲肇／綜合報導
「消費者報導」試驗發現，特斯拉部分車款在沒人坐在駕駛座時照樣可以行駛。圖為堪薩斯州一名車主為特斯拉轎車充電。(美聯社)
「消費者報導」試驗發現，特斯拉部分車款在沒人坐在駕駛座時照樣可以行駛。圖為堪薩斯州一名車主為特斯拉轎車充電。(美聯社)

「消費者報導」(Consumer Reports)22日表示，該組織的試驗發現，特斯拉轎車在無人坐在駕駛座上照樣可以上路；「消費者報導」說，這種自動駕駛汽車「很好騙」。

消費者組織的試驗，是特斯拉汽車在德州出車禍，造成車內兩人死亡事故幾天後進行的；警方調查發現，出事時，兩人都不在駕駛座上。

特斯拉汽車「自動駕駛」模式其實是半自動駕駛設計，啟動後車子會遵守路線中央位置，和前面一輛車保持距離；若獲得駕駛人允許，還會變換車道，但重點是，駕駛人須時刻能立即反應。

消費者報導在封閉區內的跑道，用駕駛座上空無一人的特斯拉Y型車做試驗，發現它照樣會在分道線邊中規中矩地前進，但不知道駕駛座上根本沒人。

周末在休士頓市郊闖禍的特斯拉是S型，也具有「自動駕駛」功能。

消費者報導汽車測試主管費雪(Jake Fisher)親自做了這項試驗；他說，「依我們評估，特斯拉的自動駕駛系統不僅無法確認駕駛是否在注意開車，連車上有沒有人在駕駛，它都搞不清楚」。

總部在加州的特斯拉已把新聞聯絡部門裁撤，媒體詢問對上述試驗有何意見，無法立即獲得回應。

全國公路交通安全管理局(NHTSA)和全國交通安全委員會(NTSB)已分別對特斯拉在德州發生的車禍展開調查；地方當局初步調查發現，事發時，前座乘客座上有一人，另一人在後座，車子偏離道路，撞到一棵樹，起火燃燒。調查人員應該能夠確認當時是否啟動自動駕駛模式。

特斯拉執行長馬斯克19日推文表示，根據「目前取回的」資料紀錄，該車肇事時，自動駕駛模式並未啟動，車主購車時，未購買「完全自駕」的功能。

公路交通安全管理局有權下令召回設計有缺陷的車子，但它對半自動和全自動駕駛向來都採取放任政策，唯恐妨礙業界研發更安全、實用的科技。

不過今年3月以後，它已派出三個調查小組，調查特斯拉汽車事故；這幾年來，也調查了特斯拉汽車28件嚴重事故。

特斯拉 汽車 車禍

上一則

特斯拉中國回擊 發布事故行車數據稱煞車正常

延伸閱讀

特斯拉中國回擊 發布事故行車數據稱煞車正常

特斯拉中國回擊 發布事故行車數據稱煞車正常
道歉還不夠 官方接連出手 特斯拉承諾交出行車數據

道歉還不夠 官方接連出手 特斯拉承諾交出行車數據
趁機追打特斯拉 中國理想：作弊車廠應停止產銷資格

趁機追打特斯拉 中國理想：作弊車廠應停止產銷資格
「誰給不妥協勇氣」官媒砲轟後 特斯拉道歉了

「誰給不妥協勇氣」官媒砲轟後 特斯拉道歉了

熱門新聞

摘自Ford

Ford執行長曬自家自駕技術 暗酸特斯拉靠顧客做測試

2021-04-16 12:01
皮卡確實擁有相當優異的載重能力，但很顯然這車已經超乎一般人的想像。 圖／摘自TikTok

皮卡很能載重…但這台車已經超乎想像了

2021-04-15 16:16
Mercedes-Benz EQS。圖：Mercedes提供

續航達770公里 純電旗艦房車Mercedes-Benz EQS發表

2021-04-19 01:46
今年上海汽車展裡的特斯拉電動車展示區。（歐新社）

被中國官媒點名批評 特斯拉低頭發道歉聲明

2021-04-21 00:10
小鵬汽車14日在廣州鬧區天河區大都會廣場發生自燃，現場火勢兇猛。(取材自新快報)

小鵬汽車又起火 掌門人曾懟特斯拉「打得找不著東」

2021-04-15 00:51
Mini John Cooper Works。 （圖：Mini提供）

外觀更兇悍！Mini John Cooper Works二度小改登場

2021-04-16 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜
一次交往35女 打工仔猛收禮物榨乾熟女 下場悽慘

一次交往35女 打工仔猛收禮物榨乾熟女 下場悽慘
徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高