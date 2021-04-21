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被中國官媒點名批評 特斯拉低頭發道歉聲明

編譯黃淑玲／綜合報導
今年上海汽車展裡的特斯拉電動車展示區。（歐新社）
今年上海汽車展裡的特斯拉電動車展示區。（歐新社）

針對19日上海汽車展上，特斯拉（Tesla）車主的抗議行動引發的事端，特斯拉周二深夜發出道歉聲明，為「未能及時解決車主問題，表達歉意」，強調將盡力溝通、負責到底。路透報導，先前批評特斯拉的中共中央紀律檢查委員會說：「特斯拉終於有了些誠懇謙和的樣子。」

彭博資訊說，兩個中國政府有關單位的點名批判，迫使特斯拉出面道歉。事件起自周一一位女性車主在車展特斯拉的展區裡爬上一部展示車頂，抗議她的車子剎車失控，她隨後被警察帶走。現場圍觀者錄下影像上傳到社群媒體，引發熱議。

先是國營媒體新華社刊出文章，表示特斯拉電動車的品質必須符合市場期待，才能獲取消費者的信賴。接著中共監管檢警、司法體系的中紀委發表評論，認為特斯拉應該尊重中國消費者，並且遵守本地法規。中紀委說，負責任的企業應該努力去發現問題的原因，改進性能，然而特斯拉沒有做到。

特斯拉一開始對抗議事件的反應是，該車主一直針對特斯拉抗議廣為人知，公司「對於不合理的要求，絕不妥協」。周二晚間的最新聲明則是以和解的語調致歉，表示已成立專責小組，「將盡最大努力達成車主需求，在遵行法規的條件下，滿足客戶。」聲明強調特斯拉一向尊重與嚴守政府相關部門的決策與法規，會積極配合所有調查。

特斯拉 中國 中共

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