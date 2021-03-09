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為特斯拉生產新型電池 LG傳擬2023年美歐設廠

編譯洪啟原／綜合報導
LG能源解決方案立下宏大目標，將在2023年為電動車廠特斯拉製造先進電池，正考慮在美國和歐洲設廠。（路透）
LG能源解決方案立下宏大目標，將在2023年為電動車廠特斯拉製造先進電池，正考慮在美國和歐洲設廠。（路透）

知情人士爆料，南韓電池製造商樂金能源解決方案（LG Energy Solution）立下宏大目標，要在2023年為電動車廠特斯拉（Tesla）製造先進電池，正考慮在美國和歐洲設廠。

路透報導，其中一位消息人士說，特斯拉尚未同意這項交易；此交易有助LG能源解決方案提高中國以外的特斯拉供應鏈占比。

LG能源解決方案上周接受南韓媒體專訪時說，計畫在美國設廠，生產電動車和蓄電系統專用電池，以滿足美國、全球客戶及新創公司的需求，但並未點名哪些潛在客戶。消息人士說，該公司希望向特斯拉推銷這些電池。

特斯拉執行長馬斯克去年9月宣布一項志向遠大的計畫，將自行研發新型電池，這將迫使LG能源解決方案和Panasonic等供應商接受這項新技術，否則他們可能面臨長期失去特斯拉這位大客戶的風險。

消息人士也說，LG能源解決方案已生產特斯拉4680大型圓柱型電池的樣品，但面臨技術障礙和擴大生產的挑戰。LG能源解決方案是LG化學的子公司。

消息人士說：「LG能源解決方案計畫在美國新廠房生產4680電池，和在歐洲設增設4680電池產線，為特斯拉的柏林超級工廠供貨」，他也說，西班牙是歐洲候選廠址之一。

消息人士表示，LG能源解決方案從未量產這種大型電池，儘管增加電池蓄電量是正確的方向。「特斯拉是大客戶，LG能源解決方案擔得起這些風險。」

消息人士並表示，LG能源解決方案尚未從特斯拉取得4680電池訂單，而這款電池仍在研發階段。特斯拉現正大幅增加2170電池訂單，這款電池主要供應中國製的Model 3和Model Y。LG能源解決方案對此不予置評；路透記者尚未取得特斯拉的回應。

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