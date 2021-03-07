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特斯拉在歐洲銷路「拋錨」 1月市占率排名跌到很後面

編譯林奇賢／綜合外電
今年1月，在歐洲市場賣最多電動車的是福斯集團，其次為Stellantis集團，第三是現代與起亞汽車，第四為雷諾-日產-三菱聯盟、接著是戴姆勒、BMW、富豪，這些車廠的掛牌量都比特斯拉多。(路透)
今年1月，在歐洲市場賣最多電動車的是福斯集團，其次為Stellantis集團，第三是現代與起亞汽車，第四為雷諾-日產-三菱聯盟、接著是戴姆勒、BMW、富豪，這些車廠的掛牌量都比特斯拉多。(路透)

最新數據顯示，美國電動車大廠特斯拉（Tesla），1月在歐洲市場的市占率下滑，而中國在1月超越歐洲，成為全球最大的電動車市場。

Marketwatch報導，據分析師Matthias Schmidt的報告，在包含英國、挪威、冰島和瑞士在內的18個主要歐洲市場（不計13個中歐與東歐國家），1月特斯拉新車掛牌數為1,619輛，占純電動車市場的比率僅達3.5%，均不如去年同期的1,977輛、市占率逾5%。

Schmidt指出，1月是特斯拉的「傳統淡季」，他也說該公司在歐洲的交車數到每季末會達到高峰。然而，Schmidt說，現代和起亞汽車過去12個月滾動式交車量，如今已超越特斯拉，成為歐洲第三大電動車集團。

特斯拉在2019年在歐洲市場賣出逾10.9萬輛車，輕鬆成為該地區的電動車銷售冠軍，彼時市占率高達31%。不過，其他車廠在去年扭轉這個局勢，如今特斯拉在歐洲的電動車市場，落後福斯集團（VW）、雷諾-日產-三菱聯盟。

特斯拉去年在歐洲市場的銷量下滑約10%，至近9.8萬輛車，在該地區的市占率僅13%。

Schmidt表示，由於歐盟制訂碳排目標，違者將面臨伴隨而來的巨額罰款，因而加快歐洲車廠衝擊特斯拉地位的速度。

從更大的全球市場來看，中國1月超越歐洲，奪回全球最大電動車市場的寶座；中國1月新註冊的純電動車、插電式油電車合計17.9萬輛，高於歐洲的11萬輛。

特斯拉 電動車 中國

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