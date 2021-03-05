特斯拉電動車開始流失美國市占 被福特純電野馬啃掉

特斯拉開始流失美國市占率。歐新社

在美國電動車 買主之間，電動車大廠特斯拉 （Tesla）開始流失市占率，福特汽車的Mustang Mach-E是受惠者。

Morgan Stanley的分析顯示，特斯拉2月在美國電動車市場的占有率減至69%，不如一年前的81%。

根據這份分析，因為美國汽車買主對電動車的胃納增加，特斯拉的銷售仍持續攀升。Morgan Stanley估計，美國2月電動車銷售比一年前增加34%，儘管搭載內燃機引擎的傳統汽車銷售下滑5.4%。

特斯拉僅公布全球季度銷售，不像其他車廠會公布月度或美國銷售成績。但根據Morgan Stanley，特斯拉2月在美銷售的增幅可能是5.4%。

傳統車廠提供的電動車，讓美國總體的電動車銷售增加逾一倍至9527輛。而贏得今年最佳休旅車榮銜、1月下旬已經開始交車的福特Mustang Mach-E，2月銷售是3739輛。

其他專家相信，如今面臨強烈競爭的特斯拉也正流失部分歐洲市占率。AutoTrader資深分析師Michelle Krebs說：「我們預期此事已有一陣子。以前特斯拉是唯一選擇。現在不是了。特斯拉的銷售預料會隨市場擴大而成長，但也會有別人偷走它的市占。」