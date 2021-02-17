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對特斯拉信心大增 「科技女股神」伍德持續加碼買進

編譯洪啟原／綜合報導
有「科技女股神」之稱的伍德表示，依然看好特斯拉，而且旗下方舟投資公司將持續加碼投資特斯拉。取材自YouTube
有「科技女股神」之稱的伍德表示，依然看好特斯拉，而且旗下方舟投資公司將持續加碼投資特斯拉。取材自YouTube

有「科技女股神」之稱的方舟投資公司（ARK Invest）創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood）表示，依然看好特斯拉，而且繼續加碼買進這家電動車公司的股票。

伍德17日接受CNBC專訪時說：「隨著我們完成共乘可能帶來何種潛力的研究，我們對特斯拉的信心增加。共乘有助大幅限制風險，而且這個事業的獲利能力遠高於銷售電動車。即使特斯拉內部有人爭論是否應推出真人駕駛的共乘網路，我們認為，這對特斯拉的自駕策略是很好的橋樑，也認為特斯拉會決定這麼做。」

根據FactSet，方舟投資公司的旗艦基金Ark Innovation（ARKK），光是今年已吸引53億美元資金流入。這檔指數型股票基金（ETF）今年迄今大漲近20%、2020年暴漲150%。特斯拉占ARKK投資組合比重逾8.5%，是權重最高的成分股。

伍德也說：「隨著時序遞嬗，我們了解到特斯拉的人工智慧（AI）專業知識，他們已蒐集300億英里的現實世界駕駛數據，至今無人能及...我認為，Google也許只蒐集到3,000萬英里的駕駛數據，與300億英里相比是小巫見大巫。我們也知道，在AI的世界，自駕技術就是AI，掌握最多這類數據和最佳品質數據的企業終將取勝。」

伍德認為，成功使用自駕車的可能性與日俱增，預估方舟投資公司的目標價格會在某個時間點水漲船高。

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