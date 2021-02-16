特斯拉新款電動車齊發 Semi Truck年底限量生產

特斯拉電動卡車Semi Truck。（取材自特斯拉官網）

特斯拉 （Tesla）今年規畫推出多款新電動車 ，除了電動皮卡和電動卡車外，就以Model Y擴大量產和交車最受矚目。由於全球產能布局持續進行，包括台灣 和中國大陸兩地相關供應鏈可迎接肥單。

特斯拉今年規畫推出多款電動車新車型，除了眾所矚目的Model Y擴大量產外，還包括電動皮卡Cybertruck、電動卡車Semi Truck等，未來也規畫推出新一代純電動跑車Roadster。

對於特斯拉設計新車策略，鴻海與裕隆合資的鴻華先進總經理李秉彥指出，特斯拉一開始就設定新車款的輪廓，「沒有那麼多的模組化設計」，單一車款平台初期設計理念就是把產品量做到最大，「這有點像蘋果（Apple）的思維。」

李秉彥表示，特斯拉在設計Model Y新車款的同時，就把Model Y界定為較小的車種，與Model 3車款類似，電動車平台也按照車款設計定位；他表示，特斯拉在軟體彈性設計非常好，這是傳統車廠積極學習的特點之一。

展望Model Y交車進程，法人指出，Model Y在北美市場已交車；上海廠去年12月中旬開始量產，今年1月中旬開始交車，交車日期已延長到第2季，目前訂單能見度也已排到第2季；德國柏林工廠預計今年7月開始量產後可開始交車。

至於電動皮卡Cybertruck單電機版預計今年底到2022年初交車，雙電機及三電機版預計2022年開始交車；法人指出，Cybertruck預計在德州廠生產。至於電動卡車Semi Truck預估今年底生產數量有限的車型；新一代電動跑車Roadster預計今年後推出。

特斯拉今年新電動車以Model Y備受矚目，展望特斯拉在中國布局，法人預估，上海廠今年計畫生產25萬輛Model 3和20萬輛Model Y。

在美國市場方面，法人預估，Model Y今年銷售量可到16萬輛，較去年6.5萬輛大增146.2%。

展望未來成長，特斯拉預期未來幾年，每年交車量成長幅度可到50%，今年成長速度可加快。法人預估，今年特斯拉全球銷量可到97萬輛，較去年近50萬輛大增94%。

在全球產能布局上，法人指出，特斯拉上海廠Model 3和Model Y今年開始可出口到更多海外市場，目前上海廠Model Y每周產能規畫5000輛，Model 3加上Model Y年產能已到25萬輛；加州佛利蒙特（Fremont）廠區Model 3加上Model Y年產能約50萬輛，德州廠預計今年5月完成第一部分建設；預估今年7月開始投產的柏林廠區，Model 3加上Model Y年產能可到50萬輛。

隨著Model Y擴大量產及交車，台灣供應鏈可迎接肥單。其中，富田電機提供特斯拉動力馬達，鴻海集團提供輕金屬和關鍵零組件、轉投資群創提供特斯拉車用顯示面板、乙盛-KY供應機構件；和大供應減速齒輪關鍵零配件、台達電提供電源供應器和控制系統，也鎖定動力系統；貿聯-KY提供連接線束，和碩有機會切入特斯拉充電樁。

特斯拉上海廠量產，當地供應鏈也已完備，其中最核心的動力電池環節，相關廠商包括電池供應商寧德時代、熱交換器供應商銀輪股份及電池冷卻系統密封類產品供應商中鼎股份，也切入特斯拉供應鏈。

其他供應商包括拓普集團供應隔音、降噪和底盤系統產品，均勝電子供應安全帶、安全氣囊和方向盤等汽車安全類產品。