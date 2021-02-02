我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

華盛頓州擬徵「億萬富豪稅」貝佐斯、蓋茲都要繳

特斯拉新車設計曝光 iPhone變數位鑰匙

中央社／台北3日電
特斯拉。（路透）
特斯拉。（路透）

電動車大廠特斯拉（Tesla）新車款設計傳曝光，外媒報導特斯拉規劃採用UWB技術，可讓iPhone變身「數位鑰匙」，更精確定位電動車位置，車主不用掏出iPhone就可無線開鎖，使用上比既有App軟體更具安全性。

國外科技網站The Verge報導，提交給美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）的一份文件內容顯示，特斯拉規劃將超寬頻UWB（Ultra Wide Band）技術應用在新電動車設計中。

文件內容顯示，特斯拉針對新款電動車正在設計6項新產品，其中有3項將會支援UWB功能。

報導分析，這代表未來具備UWB功能的特斯拉新款電動車，有機會與蘋果iPhone或三星（Samsung）高階智慧型手機相容，這兩家公司的新款手機都具備UWB功能。

未來透過iPhone的UWB功能，車主可以在滿位的停車場中立刻找尋到愛車的正確方向與停放位置，iPhone也可以變身為「數位鑰匙」，車主不用把iPhone從口袋或背包中拿出來，透過UWB功能更精確定位距離，可無線解鎖開啟特斯拉電動車車門，使用上更具安全性。

科技網站MacRumors報導，蘋果設計的U1晶片已內建於iPhone 11和5G版iPhone 12，支援UWB功能，目前並沒有明確證據顯示特斯拉新電動車會採用UWB功能、並透過UWB相容iPhone，不過，特斯拉已經有App應用軟體在蘋果的App Store上架，可以讓特斯拉的車主透過iPhone內的App軟體控制電動車。

UWB超寬頻功能可以提升行動裝置與電動車之間的空間感知（spatial awareness）能力；在兩個裝置之間，透過超寬頻功能可以精確測量出距離，市場人士表示，這比藍牙低功耗（Bluetooth LE）和Wi-Fi功能還要準確。

MacRumors指出，目前也有品牌車廠規劃採用UWB功能，例如BMW正研發Digital Key Plus技術，以UWB為基礎，可讓車主不用拿出iPhone，就能透過精確定位距離開鎖或是啟動電動車。

iPhone 電動車 特斯拉

上一則

功能失靈！特斯拉召回13.5萬輛Model S及Model X

延伸閱讀

發文帶動股價狂飆 馬斯克稱暫離推特

發文帶動股價狂飆 馬斯克稱暫離推特
快看世界／語音App「Clubhouse」一夜爆紅 馬斯克也用

快看世界／語音App「Clubhouse」一夜爆紅 馬斯克也用
功能失靈！特斯拉召回13.5萬輛Model S及Model X

功能失靈！特斯拉召回13.5萬輛Model S及Model X
電動車業洗牌 特斯拉擬砸360億美元 入股比亞迪

電動車業洗牌 特斯拉擬砸360億美元 入股比亞迪

熱門新聞

特斯拉主要獲利來源不是賣車，而是出售監管信用。美聯社

特斯拉的秘密：賣車並不賺錢？去年獲利另有來源

2021-01-31 19:33
2020汽車品牌全球搜尋領先分布圖。取材自carbuzz.com

2020被搜尋最多汽車品牌 TOYOTA擠下BMW成為冠軍

2021-01-27 02:36
長途行駛前，別忘了為愛車確認胎壓及五油三水的充足。（圖：福特六和提供）

冬季開車出遊 除了「五油三水」還要注意什麼？

2021-02-01 20:40
特斯拉表示電動卡車Semi的生產計畫規模仍小，因Semi所需的特殊電池供不應求。(路透)

電池供不應求 特斯拉：電動卡車產能受影響

2021-01-28 21:33
日經引述消息人士報導，台積電將以「最速件」方式生產車用晶片，可減少多達50%的生產時間。 路透

日經：台積電將以「最急件」方式 生產車用晶片

2021-01-28 07:45
特斯拉Model S Plaid外觀。（彭博資訊／特斯拉提供）

2秒內加速破百！特斯拉新款Model S Plaid有望2月交車

2021-01-27 23:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任