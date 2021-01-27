2秒內加速破百！特斯拉新款Model S Plaid有望2月交車

特斯拉Model S Plaid外觀。（彭博資訊／特斯拉提供）

電動車大廠特斯拉 （Tesla）周三（27日）表示，將分別推出Model S與Model X的新款Plaid式樣車。新款Model S Plaid在美國 的售價11萬2990美元 起，比舊款貴1萬美元；公司官網顯示3月開始交車，執行長馬斯克則說是2月就能交付。

Model S和Model X的新Plaid版都有全新內裝和車內氣候控制，電池組件也重新設計，讓新款車的續航力與加速性能大增。

特斯拉說，新款Model S Plaid在兩秒內速度就能由零加速到60英里（約97公里），號稱是現在全世界加速最快的量產車；續航力390英里（約627公里），最高時速可達200英里（約320公里）。售價在享有各種可能的補助後，11萬2990美元起跳。再更高等級的Model S Plaid+版，續航力520英里，起價13萬2990美元，預定今年稍晚交車。

新款Model X Plaid也被特斯拉自誇是前所未見的最佳性能表現SUV，起價11萬3190美元，續航力340英里，2.5秒內就能由零加速到60英里。

特斯拉在27日的財報說明會上也提到，正在竭盡全力克服全球半導體短缺問題，可能會對公司生產造成「暫時影響」。另外，其在上海的Model 3生產線，產量現已提升到每周生產5000輛以上。公司提高生產率，將使今年下半年產量逐步增加。