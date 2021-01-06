特斯拉又傳爆衝！失控衝進商場廁所

特斯拉回應山東臨沂泰盛廣場失控衝撞事件。(取材自微博)

特斯拉 又傳暴衝事件，山東臨沂泰盛廣場日前一輛特斯拉失控衝進廁所，撞壞洗手台。車主稱，踩不動剎車導致車輛失控。特斯拉官方微博帳號6日回應稱，車輛行駛過程未見任何異常。

據《快科技》報導，特斯拉表示，經過對數據和現場的分析，車輛在行駛中駕駛員突然大幅度轉向，同時踩下制動踏板，由於事發路面存在積水，車輛急轉彎時車速過快且路面濕滑最終造成事故。

特斯拉表示，駕駛員踩下制動踏板後車速降低且ABS（防鎖死煞車系統）功能正常啟動工作，「車輛行駛過程直至事故發生期間未見任何異常」。目前正在配合駕駛員對車輛進行維修。

特斯拉提醒，在冰雪天氣行車，駕駛需增加安全距離，降低車速，提前進行制動避免急剎，柔和轉向以確保車身穩定。

但特斯拉傳出疑似暴衝並非首例。騰訊網報導，去年5月，杭州蕭山一名駕駛開特斯拉model 3低速行駛，行車期間三次無故加速，經特斯拉售後檢測 後相關數據卻被全部刪除。

6月，南昌一名駕駛model 3的陳姓車主稱，車輛無故加速，儀表板顯示時速127公里，但踩剎車無效，一路躲避數十輛車，最後在道路盡頭撞毀起火，車主受傷送醫。

7月，北京 也傳出一名特斯拉駕駛在掉頭時，車輛突然失控撞向前方。後續特斯拉對車進行檢查，回應是車內電腦當機，限速過載。