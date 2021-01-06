我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2105萬確診 加州破250萬

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

特斯拉又傳爆衝！失控衝進商場廁所

記者蔡敏姿／即時報導
特斯拉回應山東臨沂泰盛廣場失控衝撞事件。(取材自微博)
特斯拉回應山東臨沂泰盛廣場失控衝撞事件。(取材自微博)

特斯拉又傳暴衝事件，山東臨沂泰盛廣場日前一輛特斯拉失控衝進廁所，撞壞洗手台。車主稱，踩不動剎車導致車輛失控。特斯拉官方微博帳號6日回應稱，車輛行駛過程未見任何異常。

據《快科技》報導，特斯拉表示，經過對數據和現場的分析，車輛在行駛中駕駛員突然大幅度轉向，同時踩下制動踏板，由於事發路面存在積水，車輛急轉彎時車速過快且路面濕滑最終造成事故。

特斯拉表示，駕駛員踩下制動踏板後車速降低且ABS（防鎖死煞車系統）功能正常啟動工作，「車輛行駛過程直至事故發生期間未見任何異常」。目前正在配合駕駛員對車輛進行維修。

特斯拉提醒，在冰雪天氣行車，駕駛需增加安全距離，降低車速，提前進行制動避免急剎，柔和轉向以確保車身穩定。

但特斯拉傳出疑似暴衝並非首例。騰訊網報導，去年5月，杭州蕭山一名駕駛開特斯拉model 3低速行駛，行車期間三次無故加速，經特斯拉售後檢測後相關數據卻被全部刪除。

6月，南昌一名駕駛model 3的陳姓車主稱，車輛無故加速，儀表板顯示時速127公里，但踩剎車無效，一路躲避數十輛車，最後在道路盡頭撞毀起火，車主受傷送醫。

7月，北京也傳出一名特斯拉駕駛在掉頭時，車輛突然失控撞向前方。後續特斯拉對車進行檢查，回應是車內電腦當機，限速過載。

特斯拉 北京 檢測

上一則

沒被疫情打倒！美去年底汽車銷售轉佳 市場樂觀看復甦

延伸閱讀

紐約皇后區購物中心汽車炸彈惡作劇 22歲川普支持者自首

紐約皇后區購物中心汽車炸彈惡作劇 22歲川普支持者自首
談好了！特斯拉續買鋰電池到2022年 Panasonic股價勁揚

談好了！特斯拉續買鋰電池到2022年 Panasonic股價勁揚
印證股價合理還要加把勁

印證股價合理還要加把勁
特斯拉去年交車量創新高

特斯拉去年交車量創新高

熱門新聞

日本豐田汽車社長豐田章男日前以日本汽車工會會長身分，指純電動車生命周期排放的二氧化碳比想像中的還多，難以達成零排碳目標。（路透）

日豐田汽車社長 痛罵電動車「不環保」 背後是這原因…

2020-12-30 00:17
若電池新創QuantumScape成功的話，特斯拉（Tesla）可能面臨新的挑戰。路透

比爾蓋茲是金主！這家熱門電池新創可望挑戰特斯拉

2021-01-02 07:28
台灣有一位加油站女員工近日工作時，把客人的柴油車加進95，整台車只好拖回原廠。圖為加油情境示意圖。（取材自Ingimage）

柴油車誤加汽油…拖回原廠修 加油員慘賠月薪+年終

2020-12-30 20:23
SKODA為提升車輛維修效率，率先公開「聽聲」分析故障App應用程式。 （圖：SKODA提供）

準確率高達9成！SKODA「聽聲」App 智能分析車輛故障

2021-01-02 20:27
特斯拉與Panasonic簽約，持續向後者購買鋰電池直至2022年。（路透）

談好了！特斯拉續買鋰電池到2022年 Panasonic股價勁揚

2021-01-05 01:25
特斯拉提供3個月免費的全自駕功能做誘因，希望達成年底交車50萬輛的目標。(路透)

衝年底交車量！特斯拉送新車主 3個月全自駕功能

2020-12-29 22:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說