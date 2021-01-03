我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

川普電話「操控」大舉結果恐觸喬州州法 難為己特赦

特斯拉新年展望：上海廠生產Model Y 德州和德國拚擴廠

編譯洪啟原／綜合報導
特斯拉今年計劃在德州和德國興建新工廠。路透
特斯拉今年計劃在德州和德國興建新工廠。路透

電動車特斯拉（Tesla）去年雖未達50萬輛的交車目標，但新的一年已為下個階段做好準備，包括擴張中國大陸事業和準備在德州及德國設廠。

特斯拉2日公布，2020年最後一季交車輛達到創新高的180,570輛，但全年交車量比執行長馬斯克設下的目標50萬輛，還差450輛。特斯拉持續生產大眾車款，努力滿足持續攀升的全球電動車需求，去年總產量比前一年大增36%。

投資研究機構Loup Ventures執行合夥人孟斯特說：「好消息是，特斯拉握有每位個顧客都想要的方案。壞消息是，為了持續滿足市場需求，特斯拉須迅速在德州奧斯汀和德國布蘭登堡設廠。特斯拉看似輕鬆在上海設廠，但提高產量並非易事，而且這將成為特斯拉2021年最重要的課題。」

一般認為，特斯拉的交車量，向來是衡量該公司汽車需求和消費者對電動車感興趣的指標。特斯拉2日表示，最新的交車量數據偏保守，預估交車量最終數據將增加0.5%或更多。

特斯拉表示，上海廠已開始生產Model Y，預估最近可開始交貨。特斯拉很明顯是全球電動車市場龍頭，但交車量遠低於通用汽車（GM）和福斯（VW）的數百萬量汽油車和卡車。通用、福斯及其他汽車製造商正準備進軍這個新興電動車市場，預計未來五年內推出數十款電動車。

特斯拉為了善用自身的領先優勢，正在興建新的汽車組裝廠，預估柏林新廠每年最終交車量能達到50萬輛，和德州新廠將開始生產第一款電動皮卡車。這兩家新廠預計今年稍晚開始投入生產。

特斯拉 電動車 汽車

上一則

福斯金龜車Beetle如何風靡全球？得從75年前講起…

延伸閱讀

空軍注意！特斯拉去年交車49萬9,550輛 未達50萬輛目標

空軍注意！特斯拉去年交車49萬9,550輛 未達50萬輛目標
比爾蓋茲是金主！這家熱門電池新創可望挑戰特斯拉

比爾蓋茲是金主！這家熱門電池新創可望挑戰特斯拉
搶市 特斯拉Model Y 降14.8萬人民幣

搶市 特斯拉Model Y 降14.8萬人民幣
特斯拉中製電動休旅Model Y 人民幣33.99萬起跳

特斯拉中製電動休旅Model Y 人民幣33.99萬起跳

熱門新聞

日本豐田汽車社長豐田章男日前以日本汽車工會會長身分，指純電動車生命周期排放的二氧化碳比想像中的還多，難以達成零排碳目標。（路透）

日豐田汽車社長 痛罵電動車「不環保」 背後是這原因…

2020-12-30 00:17
若電池新創QuantumScape成功的話，特斯拉（Tesla）可能面臨新的挑戰。路透

比爾蓋茲是金主！這家熱門電池新創可望挑戰特斯拉

2021-01-02 07:28
Ottocar購入了他的第80輛Porsche，一輛邁阿密藍的Boxster Spyder。（圖：Porsche提供）

誰能比他忠誠！80歲買了人生第80輛保時捷

2020-12-29 00:16
台灣有一位加油站女員工近日工作時，把客人的柴油車加進95，整台車只好拖回原廠。圖為加油情境示意圖。（取材自Ingimage）

柴油車誤加汽油…拖回原廠修 加油員慘賠月薪+年終

2020-12-30 20:23
SKODA為提升車輛維修效率，率先公開「聽聲」分析故障App應用程式。 （圖：SKODA提供）

準確率高達9成！SKODA「聽聲」App 智能分析車輛故障

2021-01-02 20:27
Apple CarPlay可以延續手機使用習慣，特色是好用容易上手。（記者陳威任／攝影）

樂齡族享受退休生活 5大車用配備不可少

2020-12-27 01:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長