特斯拉新年展望：上海廠生產Model Y 德州和德國拚擴廠

特斯拉今年計劃在德州和德國興建新工廠。路透

電動車 廠特斯拉 （Tesla）去年雖未達50萬輛的交車目標，但新的一年已為下個階段做好準備，包括擴張中國大陸事業和準備在德州及德國設廠。

特斯拉2日公布，2020年最後一季交車輛達到創新高的180,570輛，但全年交車量比執行長馬斯克設下的目標50萬輛，還差450輛。特斯拉持續生產大眾車款，努力滿足持續攀升的全球電動車需求，去年總產量比前一年大增36%。

投資研究機構Loup Ventures執行合夥人孟斯特說：「好消息是，特斯拉握有每位個顧客都想要的方案。壞消息是，為了持續滿足市場需求，特斯拉須迅速在德州奧斯汀和德國布蘭登堡設廠。特斯拉看似輕鬆在上海設廠，但提高產量並非易事，而且這將成為特斯拉2021年最重要的課題。」

一般認為，特斯拉的交車量，向來是衡量該公司汽車 需求和消費者對電動車感興趣的指標。特斯拉2日表示，最新的交車量數據偏保守，預估交車量最終數據將增加0.5%或更多。

特斯拉表示，上海廠已開始生產Model Y，預估最近可開始交貨。特斯拉很明顯是全球電動車市場龍頭，但交車量遠低於通用汽車（GM）和福斯（VW）的數百萬量汽油車和卡車。通用、福斯及其他汽車製造商正準備進軍這個新興電動車市場，預計未來五年內推出數十款電動車。

特斯拉為了善用自身的領先優勢，正在興建新的汽車組裝廠，預估柏林新廠每年最終交車量能達到50萬輛，和德州新廠將開始生產第一款電動皮卡車。這兩家新廠預計今年稍晚開始投入生產。