衝年底交車量！特斯拉送新車主 3個月全自駕功能
電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周二（29日）晚間推文表示，年底前購買特斯拉新車且完成交車者，即可免費享有3個月該公司提供的全自動輔助駕駛功能。此一軟體通常要花1萬美元購買。
特斯拉每逢季末都會提供誘因鼓勵車主提車，以增加獲利。本季更加碼大放送。這是因為特斯拉正在衝刺，希望完成交車50萬輛的年度目標。要達到此一里程碑，本季必須交車18.1萬輛，比上季紀錄多4萬輛。
馬斯克說特斯拉面臨強勁需求，此次促銷似乎傳達出矛盾訊息。關鍵重點在於交車。特斯拉擁有自己的經銷體系，一定要交車後才能計入營收，而且該公司已投入成本生產新車，所以季末必須努力壓低庫存，竭盡可能地交車。
All Tesla cars delivered in the final three days of the year will get three months of the Full Self-Driving option for free. Delivery & docs must be fully complete by midnight Dec 31st.— Elon Musk (@elonmusk) December 29, 2020
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