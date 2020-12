衝年底交車量！特斯拉送新車主 3個月全自駕功能

電動車大廠特斯拉 (Tesla )執行長馬斯克 周二(29日)晚間推文表示,年底前購買特斯拉新車且完成交車者,即可免費享有3個月該公司提供的全自動輔助駕駛功能。此一軟體通常要花1萬美元購買。

特斯拉每逢季末都會提供誘因鼓勵車主提車,以增加獲利。本季更加碼大放送。這是因為特斯拉正在衝刺,希望完成交車50萬輛的年度目標。要達到此一里程碑,本季必須交車18.1萬輛,比上季紀錄多4萬輛。

馬斯克說特斯拉面臨強勁需求,此次促銷似乎傳達出矛盾訊息。關鍵重點在於交車。特斯拉擁有自己的經銷體系,一定要交車後才能計入營收,而且該公司已投入成本生產新車,所以季末必須努力壓低庫存,竭盡可能地交車。

All Tesla cars delivered in the final three days of the year will get three months of the Full Self-Driving option for free. Delivery & docs must be fully complete by midnight Dec 31st.