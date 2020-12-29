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衝年底交車量！特斯拉送新車主 3個月全自駕功能

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉提供3個月免費的全自駕功能做誘因，希望達成年底交車50萬輛的目標。(路透)
特斯拉提供3個月免費的全自駕功能做誘因，希望達成年底交車50萬輛的目標。(路透)

電動車大廠特斯拉Tesla）執行長馬斯克周二（29日）晚間推文表示，年底前購買特斯拉新車且完成交車者，即可免費享有3個月該公司提供的全自動輔助駕駛功能。此一軟體通常要花1萬美元購買。

特斯拉每逢季末都會提供誘因鼓勵車主提車，以增加獲利。本季更加碼大放送。這是因為特斯拉正在衝刺，希望完成交車50萬輛的年度目標。要達到此一里程碑，本季必須交車18.1萬輛，比上季紀錄多4萬輛。

馬斯克說特斯拉面臨強勁需求，此次促銷似乎傳達出矛盾訊息。關鍵重點在於交車。特斯拉擁有自己的經銷體系，一定要交車後才能計入營收，而且該公司已投入成本生產新車，所以季末必須努力壓低庫存，竭盡可能地交車。

特斯拉 馬斯克 Tesla

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