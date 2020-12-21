馬斯克：特斯拉2021年初推「全自駕」功能訂購方案

特斯拉執行長馬斯克推文表示，將在2021年初推出「全自動駕駛」功能訂購方案。美聯社

根據電動車大廠特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）20日的推文， 該公司將在2021年初推出「全自動駕駛」功能的訂購方案，特斯拉車主可分期付款擁有該公司最先進的駕駛輔助系統，不必一次性掏錢購買尚未完全就緒的功能。

商業內幕（Business Insider）報導， 特斯拉各車款都將Autopilot列為標配，這種自動輔助駕駛系統能加速、煞車，並自動輔助轉向，而目前要價1萬美元的「全自動駕駛」選配方案，增加能讓車輛自動停車、換線、辨識停車標誌和交通號誌的功能。

但兩種方案都無法讓特斯拉真正全自駕 。根據美國 政府，現今市場上還沒有任何汽車可以做到自動駕駛。

特斯拉10月向部分車主推出這種市場期待已久自駕功能的測試版，早期使用經驗表明，讓消費者在公路上測試尚未針對尖峰時段做好準備的軟體，有其風險。網路上分享的多段影片顯示駕駛必須突然介入以免撞車或違反交通規則。

該功能前身Autopilot一直遭批評者抨擊取名太誤導人。過去有多次撞車都涉及駕駛怠忽職守。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）已對Autopilot在過去4年十幾起交通意外扮演的角色展開調查，其中部分造成致命後果。