車款改版？特斯拉Model S與X加州產線將關閉18天

特斯拉傳出通知員工，Model S與X產線年底將關閉18天。圖為Model X車款。（路透）

根據美國 媒體CNBC見到的電子郵件內容，電動車 大廠特斯拉 （Tesla）上周五（11日）通知加州廠員工， Model S與Model X電動車產線將從12月24日關閉至1月11日。目前不清楚產線關閉原因，但部分媒體猜測，可能與車款改版或升級有關。

這些產線的員工獲得一周薪水，支應二至三周產線關閉期間的生活開銷所用，另外也獲得幾天帶薪休假。這些員工被要求放五天無薪假，但這幾天能夠嘗試在工廠其他部門打工。

此外，特斯拉也鼓勵這些員工在產線關閉期間「自願」協助車廠交車給客戶。

特斯拉執行長馬斯克在上周五另一封發給全公司的信函中表示，該公司「本季有幸能夠遇到需求高於產量的高級問題」，同時要求員工在季末盡可能提高產量。

Model S和X產線關閉，顯示高需求並未拓展至這些較舊的車款。目前尚不清楚特斯拉將在年底節慶假期間關閉時，對Model S與X產線有何計畫。特斯拉並未立即對上述消息提出回應。

根據聚焦電動車市場的Electrek網站，特斯拉即將關閉Model S與X產線，是可能進行設計改款的最新跡象。報導說，Model S自從2012年上市後，雖然歷經過微幅調整，但從設計面來說，從2016年來即保持不變。

TeslaRatix網站報導，這次產線關閉，可能是要為車款引進一些極為必要的硬體升級。

特斯拉今年來在中國大陸持續面臨召修情況，也遭到美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的安全調查，並且將保修範圍拓展至部分高階Model S車款與配備鷗翼車門的奢華休旅車ModelX。

根據特斯拉截至9月30日的汽車生產和交車報告，這些車款的交車量在第3季為15,200輛，約占當季交車量的約11％。