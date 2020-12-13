我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擋不了 選舉人團明投票

加拿大接收3萬劑新冠疫苗 高風險群最快明日接種

車款改版？特斯拉Model S與X加州產線將關閉18天

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉傳出通知員工，Model S與X產線年底將關閉18天。圖為Model X車款。（路透）
特斯拉傳出通知員工，Model S與X產線年底將關閉18天。圖為Model X車款。（路透）

根據美國媒體CNBC見到的電子郵件內容，電動車大廠特斯拉（Tesla）上周五（11日）通知加州廠員工， Model S與Model X電動車產線將從12月24日關閉至1月11日。目前不清楚產線關閉原因，但部分媒體猜測，可能與車款改版或升級有關。

這些產線的員工獲得一周薪水，支應二至三周產線關閉期間的生活開銷所用，另外也獲得幾天帶薪休假。這些員工被要求放五天無薪假，但這幾天能夠嘗試在工廠其他部門打工。

此外，特斯拉也鼓勵這些員工在產線關閉期間「自願」協助車廠交車給客戶。

特斯拉執行長馬斯克在上周五另一封發給全公司的信函中表示，該公司「本季有幸能夠遇到需求高於產量的高級問題」，同時要求員工在季末盡可能提高產量。

Model S和X產線關閉，顯示高需求並未拓展至這些較舊的車款。目前尚不清楚特斯拉將在年底節慶假期間關閉時，對Model S與X產線有何計畫。特斯拉並未立即對上述消息提出回應。

根據聚焦電動車市場的Electrek網站，特斯拉即將關閉Model S與X產線，是可能進行設計改款的最新跡象。報導說，Model S自從2012年上市後，雖然歷經過微幅調整，但從設計面來說，從2016年來即保持不變。

TeslaRatix網站報導，這次產線關閉，可能是要為車款引進一些極為必要的硬體升級。

特斯拉今年來在中國大陸持續面臨召修情況，也遭到美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的安全調查，並且將保修範圍拓展至部分高階Model S車款與配備鷗翼車門的奢華休旅車ModelX。

根據特斯拉截至9月30日的汽車生產和交車報告，這些車款的交車量在第3季為15,200輛，約占當季交車量的約11％。

特斯拉 電動車 美國

上一則

等了8年！大改款Mitsubishi Outlander明年2月登場

延伸閱讀

特斯拉撞牆起火燃燒1小時 消防員嘆「兩點」讓救災困難

特斯拉撞牆起火燃燒1小時 消防員嘆「兩點」讓救災困難
SpaceX星鏈補貼 馬斯克拿到

SpaceX星鏈補貼 馬斯克拿到
特斯拉市值首次突破6000億 做空者損失慘重

特斯拉市值首次突破6000億 做空者損失慘重
美股早盤漲跌互見 特斯拉台積電ADR再創新高

美股早盤漲跌互見 特斯拉台積電ADR再創新高

熱門新聞

Mercedes-Maybach品牌首款LSUV：GLS 600 4Matic美國售價終於出爐。（圖：Mercedes-Maybach提供）

賓士Maybach GLS 美國售價出爐

2020-12-12 02:10
豐田混合動力車Prius。路透

油電混合動力車悄悄熱賣 銷售增幅高於純電動車

2020-12-08 03:22
南韓近日發生一起車禍，消防員認為電動車的特性加大了救災難度。(取材自韓民族日報日文版)

特斯拉撞牆起火燃燒1小時 消防員嘆「兩點」讓救災困難

2020-12-11 02:25
電動車大廠特斯拉的市值7日首次突破6000億美元大關。路透

特斯拉市值首次突破6000億 做空者損失慘重

2020-12-07 23:52
Acura MDX。 （圖：Acura提供）

美規7人座旗艦性能休旅！第4代Acura MDX正式發表

2020-12-10 02:32
福斯汽車執行長迪斯（ Herbert Diess）預期自動駕駛汽車將在2025至2030年之間問世。路透

福斯執行長：自動駕駛汽車預估2025至2030年間問世

2020-12-06 12:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳
抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵
逆轉勝破滅！狂怒川普擬任命特別檢察官「查弊」

逆轉勝破滅！狂怒川普擬任命特別檢察官「查弊」