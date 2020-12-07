特斯拉市值首次突破6000億 做空者損失慘重

電動車大廠特斯拉的市值7日首次突破6000億美元大關。路透

全球市值排第9名的電動車大廠特斯拉 （Tesla）7日股價 上漲逾7%至641.76美元 ，市值首次突破6000億美元大關，寫下新里程碑。

特斯拉股價周一一度上漲8.3%至648.786美元，改寫日內新高，終場漲幅收斂至7.13%，市值攀抵6,083億美元。全球市值前十大企業排在特斯拉之前的是兩家中國科技巨擘，阿里巴巴和騰訊，市值分別為7,230億和7,215億美元。

自從納入標普500指數的消息傳出後，投資人推升特斯拉股價頻創新高，今年來累計漲幅650%。

此一驚人漲勢讓做空的人損失慘重。這支股票近年成為包括華爾街知名大空頭查諾斯（Jim Chanos）和安霍恩（David Einhorn）在內的狙擊目標。倆人損失估約數千萬美元。安霍安最近將名下基金綠光資本（Greenlight Capital）績效欠佳的原因，歸罪於持有特斯拉的空頭部位。查諾斯則在上周受訪時透露，不再做空特斯拉，同時難得的讚美了該公司執行長馬斯克（Elon Musk）。

但另有一位重量級人物最近透過推文，宣布自己放空特斯拉，他就是電影《大賣空》（The Big Short）主角的原型人物貝瑞（Michael Burry），曾成功預測2008年金融危機並從中獲利。

投資研究機構Loup Ventures共同創辦人兼知名科技分析師孟斯特（Gene Munster）則看好特斯拉，喊出未來3年可能再飆300%至2,500美元，市值突破2兆美元。目前僅有美國上市公司蘋果達到這個成績。

孟斯特說，特斯拉是沒有強力競爭的技術領先者，未來幾年會演化，不僅止於一家汽車公司而已。特斯拉有可能進入新市場，例如開始提供自己的保險，提高獲利率。飛天計程車也可能是另一個推升特斯拉股價的新領域。