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消費者報告：特斯拉這項功能 仍遠落後通用

編譯陳律安／綜合外電
通用汽車即將推出的一款SUV。(美聯社)
通用汽車即將推出的一款SUV。(美聯社)

消費者報告（Consumer Reports）28日表示，在評比搭載先進駕駛輔助系統（ADAS）的17款車後，發現通用汽車的「超級巡航」（Super Cruise）功能，再度勝過特斯拉的「自動輔助駕駛」（Autopilot）功能。

根據消費者報告最新評比，特斯拉休旅車Model Y配備的「自動輔助駕駛」雖居第二，卻遠遠落後冠軍通用旗下凱迪拉克轎車CT6配備的「超級巡航」。通用預計未來三年內，在旗下逾20款車配備「超級巡航」，包括新款悍馬電動皮卡。

各家道路安全與保險研究業者已時常警告，消費者若高估ADAS系統的能力，會構成風險，尤其是部分車商將其產品命名為「自動輔助駕駛」、「專業駕駛」（Pro-Pilot）、「副駕駛」（Co-Pilot），讓消費者更容易被誤導。

消費者報告2018年測試了四輛配備ADAS的車款，當時凱迪拉克CT6「超級巡航」的評分，已高於特斯拉Model 3的「自動輔助駕駛」。

今年夏季，消費者報告在賽道和一般道路進行最近的測試，而凱迪拉克在滿分100分中拿下69分，奪得冠軍，特斯拉則以57分拿下第二，搭載福特Co-Pilot 360系統的林肯Corsair，則以52分位居第三。

消費者報告聯網與自動化車輛測試主管方克豪瑟說，「超級巡航」系統勝出的關鍵，在於配備面向駕駛的紅外線攝影機，以確保駕駛人有在注意路況，並在必要時隨時準備接管車輛。

消費者報告指出，「自動輔助駕駛」在某些情況下會突然失效，而「超級巡航」系統若停止作動，會更明確地提醒駕駛。

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