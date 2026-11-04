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華裔王毅竣、陳志堅雙雙勝選 當選紐約民事法院、州高等法院法官

記者高雲兒╱紐約即時報導
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華裔律師王毅竣在皇后區全區民事法院法官的初選中勝出。(取自其競選網頁)
華裔律師王毅竣在皇后區全區民事法院法官的初選中勝出。(取自其競選網頁)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州普選結果出爐，華裔法官候選人王毅竣與陳志堅分別當選皇后區民事法院及曼哈頓州高等法院法官，展現華裔社群司法參與成果。

3日紐約州普選落幕，兩名華裔司法候選人雙雙勝出。王毅竣(Edmond Wong)當選皇后區全區民事法院法官，緬甸華裔移民、紐約州高等法院代理法官陳志堅(Christopher Chin)則勝出曼哈頓州高等法院法官選舉。王毅竣表示，能夠服務自己成長的皇后區，對他而言格外有意義。

根據非正式計票結果，陳志堅在曼哈頓第一司法區州高等法院法官選舉中，獲得30萬7260票、得票率約13.9%，在11名候選人中排名第一，順利取得六個席位之一。

陳志堅出生於緬甸，具有華裔背景，2021年當選紐約市民事法院法官，之後獲指派擔任州高等法院代理法官。今年8月，他在曼哈頓民主黨司法代表大會上，以90票對65票擊敗競爭對手，取得提名。他曾到曼哈頓華埠與社區代表交流，分享從移民到成為法官的經歷，並關注少數族裔在司法體系中的代表性。

皇后區方面，王毅竣目前擔任法院律師裁判官(Court Attorney Referee)，曾獲皇后區民主黨背書及紐約市律師協會合格評定。今年6月民主黨初選中，他以約31%的得票率排名第一，隨後再於普選勝出。

王毅竣勝表示，對獲得皇后區選民的信任與支持深感榮幸，並感謝來自全區各地的支持者。他說，皇后區是一個多元且充滿社區凝聚力的地方，擔任民事法院法官既是莫大的榮譽，也是重大責任。「我在皇后區長大，如今有機會回饋塑造我成長的社區，對我而言尤其有意義。」

此外，與王毅竣一同在6月民主黨初選中勝出的律師米勒(Julie Milner)。，也在此次普選中順利當選皇后區全區民事法院法官。米勒畢業於紐約市立大學法學院，主要從事憲法及民權訴訟，曾在民主黨初選中擊敗獲皇后區民主黨組織背書的候選人伊里扎里(Edward Irizarry)

緬甸華裔陳志堅(左三)。(記者劉梓祁╱攝影)
緬甸華裔陳志堅(左三)。(記者劉梓祁╱攝影)

精華 FAQ

  • 王毅竣(Edmond Wong)當選皇后區全區民事法院法官，陳志堅(Christopher Chin)則勝出曼哈頓第一司法區州高等法院法官選舉，兩人都在普選中順利取得席位。

  • 根據非正式計票，陳志堅獲得30萬7260票，得票率約13.9%，在11名候選人中排名第一，成功取得6個席位中的1席，並延續其在司法體系內的晉升。

  • 王毅竣表示，能獲得皇后區選民信任深感榮幸，並強調皇后區多元且具社區凝聚力；他從小在皇后區長大，能回饋塑造自己成長的社區，對他特別有意義。

華裔 王毅 皇后區

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