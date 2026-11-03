期中選舉／布碌崙華社翻藍 賀立寧、寇頓、謝曉瓊勝選

謝曉瓊激動與支持者擁抱。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 南布碌崙華人社區在期中選舉中傳出捷報，賀立寧、寇頓與謝曉瓊均在開票中領先，現場支持者歡呼慶祝，謝曉瓊並有望寫下福建省出身民選官員首例。

11月3日迎來全國期中選舉 ，南布碌崙 (布魯克林)華人社區中，州參議會第17選區以及州眾議會49選區皆為華人參選，格外受到矚目。晚間9時紐約州開票後，近百位支持者與義工聚集在布碌崙民主黨俱樂部，與賀立寧(Larry He)、寇頓 (William Colton)與謝曉瓊(Joyce Xie)以及市議員莊文怡(Susan Zhuang)一同觀看開票數據。截至發稿前，民主黨三位候選人皆領先。

當晚逾百位支持者聚集，晚間9時30投票結果出爐，截至晚間10時起，賀立寧在73.36%的開票中拿到57.5%、2萬1776張的選票，寇頓則是拿到62.4%、1萬961張選票；謝曉瓊則是獲得52.3%、7279張選票。民主黨俱樂部的開票現場隨著結果逐漸出爐，現場支持者歡聲雷動，紛紛激動尖叫甚至喜極而泣，氣氛相當熱烈。一邊大聲的喊著「Larry He!」一邊歡呼。

民主黨陣營中，州參議員劉醇逸(John Liu)、剛宣布勝選的州參議員李榮恩(Grace Lee)、市議員納西斯(Mercedes Narcisse)、布碌崙民主黨主席兼州眾議員赫梅林(Rodneyse Bichotte-Hermelyn)等人亦出席開票，一同慶祝民主黨候選人的勝利。

賀立寧勝選後激動發表感言，「250天，500名義工，9000哩的路程，10萬個電話， 20萬次敲門。這場競選不是關於我，而是我們，我們贏了 。」言談之間感謝所有一路幫助的支持者。

謝曉瓊則難掩興奮情緒表示，「此次競選面臨着很多挑戰，但我們一起戰勝了這些挑戰。她將成為第一個來自福建省的民選官員。感謝所有人爲她的競選付出的人的時間，謝謝大家。」

而在過程當中亦參與輔選的莊文怡，則是感謝所有人對賀立寧和謝曉瓊以及眾多義工的支持，「沒有你們的幫助，我們無法取得如此巨大的勝利。」

一名不願具名的義工表示，對選舉的結果感到非常開心，她回顧從搜集簽名、發傳單、至每個投票站發放文宣等等宣傳，讓她情緒相當激動，大喊「辛苦都值得！」

支持者Laura表示，知道勝選當下心情很激動，尤其賀為初次參選，過程相當不容易，但是她認為賀一直在鼓舞團隊士氣，「大家的努力跟辛苦付出都有回報。」她也分享支持賀的主因為其為務實民主黨，相信勝選後更能有推動法案的空間，讓民代能為華人發聲。

賀立寧於2003年來到美國就讀經濟學博士學位，並於2006年在寇頓辦公室擔任實習生，奠定日後緣分。日後為電力營運商Independent System Operator工作，2011年因家庭原因回到中國工作後，2016年再度返美加入寇頓辦公室投入社區活動擔任其幕僚長，今年為他初次挑戰州參議員席位，並以超越近6000票勝出。

賀立寧提出的政見包含創造安全整潔的社區、叫停86街遊民所建案、保障高品質公立教育、建造老人住宅、降低生活成本與維護移民和工薪家庭的權益。

謝曉瓊過去則是擔任州眾議會49選區領袖，並在市議員莊文怡辦公室擔任社區聯絡人。她的政見則以「更清潔、更安全的社區」為號召，主張運用過去的服務經驗，協助維護移民權益、優質教育、長者醫療與社會服務、支持小商業。她此次勝選也奠定福建華人初次擔任州眾議員的紀錄。

賀立寧、寇頓與謝曉瓊分別領先，支持者拉彩炮慶祝。(記者馬璿／攝影)

前來支持的州參議員劉醇逸(John Liu)、市議員納西斯(Mercedes Narcisse)與寇頓、賀立寧和支持者一起合影。(記者馬璿／攝影)

謝曉瓊勝選後與支持者開心慶祝。(記者馬璿／攝影)

賀立寧在開票顯示領先後，於開票派對上激動擁抱支持者。(記者馬璿／攝影)