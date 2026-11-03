期中選舉／民主黨易雅博 當選曼哈頓第65選區州眾議員

乘DSA浪潮勝出65選區，易雅博(中)當選華埠州眾議員。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 獲DSA支持的民主黨人易雅博當選曼哈頓第65選區州眾議員，但其在華埠知名度、警政與監禁立場，仍引發部分居民疑慮。

獲紐約市民主社會主義者聯盟(NYC-DSA)支持的民主黨 候選人易雅博(Illapa Sairitupac)，3日在普選中擊敗共和黨對手丘海倫(Helen Qiu)，當選曼哈頓 下城第65選區州眾議員 ，將接替轉戰州參議會的李榮恩(Grace Lee)。

作為市長曼達尼(Zohran Mamdani)的政治盟友，易雅博的勝選延續DSA近來在紐約政壇的擴張勢頭。然而，這名民主社會主義者在華埠傳統僑社的知名度仍相對有限，其在公共安全、監禁及警政改革等議題上的立場，也與部分華埠居民存在明顯差異。

市選舉委員會3日晚9時20分公布的非官方開票結果顯示，在64.08%的掃描機回報後，易雅博獲1萬5055票、得票率74.67%，大幅領先共和黨對手丘海倫的5046票、25.03%，兩人相差1萬零9票。

第65選區涵蓋華埠、下東城、兩橋社區及金融區等地。易雅博在6月23日六人角逐的民主黨初選中，以4417票擊敗其他五名候選人，取得民主黨提名。他隨後在社交平台宣告，「100年來首次」，要將「社會主義帶回下東城」。

易雅博的政治崛起與曼達尼及DSA浪潮相關。他曾擔任曼達尼在下城的競選外勤協調員，並獲曼達尼、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)及多個工會背書。他此前受訪時坦言，未料曼達尼勝選一年後，這股政治力量仍持續發酵。

易雅博是秘魯移民後代，目前在下東城住房組織「Cooper Square Committee」協助租客維權。他此前表示，自己在曼哈頓下城居住約14年，其中12年住在包厘街(Bowery)一棟有許多華裔住戶的大樓。

儘管在初選中勝出，易雅博在華埠傳統僑社的知名度仍受到質疑。今年8月，初選對手、民主黨第65選區B區領袖王鏑(Jacky Wong)安排他拜訪中華公所，當時有與會者指出，不少華埠居民此前並不認識他，也質疑其缺席部分候選人論壇。易雅博則反駁，自己曾在華埠敲門拜票，並獲「唐人街住客協會」(CAAAV)等租客組織支持，不能以部分人士不認識他，便否定其在華埠的選民基礎。

面對華埠相對保守的政治立場，易雅博當時承認，部分年長選民可能沒有投給他，但自己獲得不少青年選民支持。他強調，「只是因為我是DSA，不代表我只會走一條路」，表示願意聽取不同意見，並承諾上任後聘用中文職員，在華埠或下東城設立選區辦公室。

公共安全及監禁政策是雙方分歧較明顯的領域。易雅博曾坦言，自己年輕時立場更加激進，甚至反對警察，但如今認為警方在部分社區仍有重要作用。然而，根據其官方政綱，他仍主張減少監禁人數，並將部分資源從警務、監獄及拘留中心轉向住房、醫療及教育等公共服務，亦支持曼達尼設立「社區安全局」，讓精神健康專業人員處理大部分精神健康危機，減少警方介入。

易雅博亦支持關閉雷克島(Rikers Island)，並曾反對興建華埠城區監獄(BBJ)。在中華公所的交流中，他被問及是否「反監禁」時作肯定回應；但當被追問殺人等嚴重罪犯應如何處置時，他僅表示犯人必須承擔後果，不應自由行走於街頭，當場未進一步提出關閉雷克島及反對新監獄後的具體關押安排。他認為，長遠減少犯罪仍須從住房、精神健康及教育等根源著手。

易雅博近期也因警政立場與曼達尼出現分歧。10月初，聯邦移民執法人員在布朗士開槍傷人後，DSA批評市警處理相關示威的方式。易雅博在社交平台呼籲「廢除ICE、解散戰略反應小組(SRG)、撤換蒂池」，要求市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)下台。曼達尼則公開表示，沒有撤換蒂池的計畫。

移民政策中，易雅博主張廢除聯邦移民及海關執法局(ICE)，支持限制州及地方執法部門與ICE合作，並計畫將選區辦公室作為協助遭ICE拘留移民及其家屬的資源中心。

經濟及住房政策上，他支持向富人及大型企業加稅、擴大租金穩定制度、成立公共住房開發機構，並恢復紐約市立大學(CUNY)免學費制度。此外，他支持改善堅尼路交通環境，並推動曼達尼的快捷及免費巴士政策。