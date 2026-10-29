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「洋流」外溢紐約 沈伯洋飄帶搶手

記者馬璿／紐約報導
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當日的發放活動約吸引50餘人在曼哈頓的聯合廣場排隊等待。(記者馬璿／攝影)
當日的發放活動約吸引50餘人在曼哈頓的聯合廣場排隊等待。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋支持者在紐約發放「洋流」飄帶引發熱烈響應，海外台灣人不僅關心台北選情，也將這場選舉視為理念與價值的投票。

11月28日台灣將迎來縣市長選舉，紐約的台灣人社群亦掀起一股「洋流」。台北市長候選人沈伯洋的支持者日前在曼哈頓聯合廣場發放「洋流」飄帶，吸引50餘人排隊領取。與會者表示，很意外現場聚集這麼多人，可見「洋流外溢」的現象，也說明海外台灣人也相當關心這次選舉，「很希望台北能有新的面貌」。

發起活動的李女士表示，台灣親友自費印製千條「洋流」飄帶，她請對方寄200條至紐約，並在社群上貼文預告先發100條，結果反應比她預想的更熱烈。她說，當天自己晚到，但支持者自動排隊等候，全程平和，「原本很擔心沒人響應，但大家都很貼心，還有人拿小點心給我，真的是台灣人從小養成的優良教養。」

參與當日發放活動的支持者，在開始前自行排成隊伍。(記者馬璿／攝影)
參與當日發放活動的支持者，在開始前自行排成隊伍。(記者馬璿／攝影)

排隊領取的Chloe表示，看到美西已有人發放飄帶，便一直在等美東的機會，現場「有種回到台灣的感覺」，「在美國生活，只要遇到台灣人都覺得滿溫暖的。」

她從今年暑假開始密切關注沈伯洋，最認同其女性安全與兒童政見，「他實際去看很多國家的成功案例，再思考怎麼融入台北。」她也欣賞沈伯洋打正面選戰，專注於自身能提出什麼。正修讀政治課程的她，打算以此作為期末報告主題。

發起者李女士表示，自己希望能將應援物發放給在海外也支持沈伯洋的選民。她也將飄帶綁...
發起者李女士表示，自己希望能將應援物發放給在海外也支持沈伯洋的選民。她也將飄帶綁在愛狗身上。(李女士提供)

Chloe在台北生活至2024年才搬來紐約，她認為，在台北時，並沒有感受到城市有明顯的進步，相比高雄落差很大。她認為現任市府有眾多容易讓搖擺選民困惑的施政，尤其無法接受市府對於砍樹措施手段不透明一事，「樹木是市民生活和城市景色很重要的一部分，但市府沒有交代清楚背後的原因」。

從小住在大安區成功國宅、在深藍家庭長大的Chloe坦言，雖然「洋流」聲勢浩大，但也明白自己身處同溫層，必須戒慎恐懼。11月底，她將趁赴香港參加研討會之便，返台投票。

來自高雄的郭先生則表示，大家在國外各有生活，但有些人住很遠仍來排隊，尤其年輕人踴躍程度超出預期，可見海外台灣人也同樣關注這次選舉。他認為，台北現任市長蔣萬安表面四平八穩，未見重大弊案，但城市治理相對空泛；沈伯洋的長照、交通、運動驛站等政見則貼近日常，「由點連成線再到面，會讓人比較有感。」他也欣賞沈伯洋打正面選戰，並未攻擊對手，「從選舉策略中能看出他的個人特質。」

身為法律人的郭先生說，沈伯洋從大學、國考、研究所到赴美攻讀博士，與台灣法律人的奮鬥歷程相似，論述方式也讓他很有共鳴。但由於蔣萬安未曾在台灣考過律師執照，若雙方針對台灣法律相關議題辯論，蔣萬安可能難以招架。

郭先生表示，這次選舉更是「台灣價值的保衛戰」，本土派若能勝選，就能向國際與中國傳遞台灣人要自由、民主、團結且不屈服的訊息，「要讓他們知道『中國喜歡的人，我們不要。』」

精華 FAQ

  • 因為支持者在曼哈頓聯合廣場發放沈伯洋的「洋流」飄帶，原本只準備100條卻吸引50餘人排隊。主辦者坦言反應超出預期，顯示海外台灣人對選舉相當關注。

  • 受訪者多認同他重視女性安全、兒童政策、長照、交通與運動驛站等民生議題，也欣賞他採取正面選戰、不刻意攻擊對手，認為這種風格更能展現其個人特質。

  • 部分受訪者把這場選舉視為「台灣價值的保衛戰」，認為若本土派勝出，能向國際與中國傳遞台灣人追求自由、民主與團結的訊息，也反映海外社群的政治認同。

沈伯洋

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