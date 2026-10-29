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紐約市已近30萬人提前投票 較4年前增7成

記者戴慈慧／紐約報導
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2026年度期中選舉，紐約市選民提前投票熱情較四年前大幅提高，其中皇后區增幅最顯...
2026年度期中選舉，紐約市選民提前投票熱情較四年前大幅提高，其中皇后區增幅最顯著。圖為五區兩次提前投票前四日參與人數對比示意圖，資料來源：紐約市選舉局2026年統計、NY1所載2022年選舉局同期數據。增幅由原始數據計算。(記者戴慈慧製作)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市期中選舉提前投票熱度明顯升溫，前四天近30萬人報到，較4年前同期大增；其中皇后區增幅最突出，而投票將延續至11月1日。

2026年期中選舉提前投票階段進入倒數，紐約市選民提前投票的熱度明顯高於四年前。根據紐約市選舉局(Board of Elections)最新統計，截至27日提前投票第四天結束，全市已有近30萬名選民完成投票報到，較2022年同期增加約七成。其中，布碌崙(布魯克林)投票人數最多，曼哈頓緊追在後，皇后區雖排名第三，但與四年前相比，人數增加超過一倍，增幅居五區之冠。

今年提前投票自24日展開，首日便吸引超過8萬6000名選民前往投票站，接下來兩天人數略有下降，到了27日又回升至近7萬人，顯示選民參與仍相當踴躍。四天下來，全市累計已有29萬4604人完成投票報到，遠高於2022年同期的17萬1777人。

從各區來看，布碌崙目前以8萬5849人領先，曼哈頓則有8萬2438人，兩區差距不大。皇后區累計7萬1106人已投票，三區合計占全市提前投票人數逾八成。相較之下，布朗士約有3萬人、史泰登島約2萬4000人參與提前投票。

若與四年前的期中選舉相比，皇后區的變化尤其明顯。2022年提前投票前四天，皇后區僅有3萬5246人報到，今年已突破7萬人，增幅達101.7%，為五區最高。布碌崙同期增加75%，曼哈頓則成長約48%，反映今年各區提前投票人數普遍上升，其中皇后區增長最為突出。

今年紐約期中選舉將選出州長、州主計長、州檢察長，以及聯邦眾議員、州參眾議員等公職。選民也將針對五項市憲章修正提案投票，內容涉及公共空間使用、政府採購、道路安全工程、建築許可及財政儲備制度等議題。

對皇后區而言，雖然整體提前投票人數較四年前大幅增加，但目前公布的數據僅以行政區分類，尚無法進一步了解法拉盛、貝賽等華人聚居社區的投票情況，也無法據此判斷選民的政黨傾向。

紐約市提前投票將持續至11月1日(周日)。28日投票時間為上午10時至晚間8時，29日為上午8時至下午4時，30日至11月1日則為上午9時至下午5時。正式選舉日為11月3日(周二)，投票站從當日上午6時開放至晚間9時。選民可前往vote.nyc查詢指定投票地點及選票內容。

精華 FAQ

  • 截至27日結束，紐約市已有29萬4604名選民完成提前投票報到，明顯高於2022年同期的17萬1777人，約增加7成，顯示今年選民參與度相當踴躍。

  • 皇后區增幅最大，2022年前四天只有3萬5246人，今年已突破7萬人，增幅達101.7%。雖然目前僅有行政區統計，尚無法進一步判斷法拉盛、貝賽等社區的實際情況。

  • 選民除選出州長、州主計長、州檢察長及聯邦、州議員外，還要對5項市憲章修正提案表決，內容涉及公共空間使用、政府採購、道路安全工程、建築許可與財政儲備制度。

紐約市 投票 布碌崙

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