孟昭文捐5萬 助民主黨催亞裔票抗衡布萊克曼

國會眾議員孟昭文宣布，向紐約州民主黨聯合競選團隊捐款5萬元，專門用於動員皇后區、南布碌崙納蘇郡的亞太裔選民。(孟昭文辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 孟昭文捐出5萬元給紐約州民主黨聯合競選團隊，鎖定亞太裔動員與多語廣告，協助霍楚、詹樂霞等民主黨人並反制布萊克曼。

國會眾議員孟昭文 宣布，向紐約州民主黨 聯合競選團隊(New York State Coordinated Campaign)捐款5萬元，專門用於動員皇后區、南布碌崙(布魯克林)及納蘇郡的亞太裔選民，提高民主黨在11月選舉中的投票率，並抗衡共和黨州長參選人布萊克曼(Bruce Blakeman)積極爭取亞裔 選票的攻勢。

這筆5萬元捐款將專門用於基層選民組織工作及多語言數位廣告，目標是協助民主黨參選人提高得票，包括尋求連任的州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)，以及選情激烈的國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)、第17國會選區參選人康利(Cait Conley)。此外，計畫也將支持參選州議會的亞裔候選人，包括州參議會第17選區參選人賀立寧，以及州眾議會第49選區參選人謝曉瓊。

孟昭文辦公室指出，皇后區、南布碌崙及納蘇郡，已成為共和黨爭取勝選的重要戰場。共和黨州長參選人、現任納蘇郡長布萊克曼，一方面仰賴其在納蘇郡的支持基礎，另一方面積極爭取亞裔選民，他認為這些選票可能成為左右選情的關鍵。

另一方面，多數選舉專家認為，布萊克曼若要勝選，必須在紐約市獲得至少35%的選票，而皇后區正是共和黨鎖定的重要目標之一。

選舉數據顯示，2024年總統大選，民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris)在紐約第六國會選區僅領先共和黨對手六個百分點，遠低於拜登(Joe Biden)2020年在同選區取得的29個百分點優勢。2022年州長選舉，霍楚在該選區領先八個百分點。

孟昭文表示，人們總以為皇后區只會支持某一個政黨，但事實從來不是如此。共和黨正押注，只要他們更加努力經營皇后區，就能贏得這裡的選票。他們看到民主黨的領先幅度正在縮小，因此開始積極爭取這些社區，「亞太裔選民有機會決定從州級到地方各級激烈選戰的結果。我從未把社區的支持視為理所當然，也不會讓其他人這麼做。」