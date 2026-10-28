聚焦民生 州眾議員柏格訪世報爭取連任

柏格(右二)和團隊27日拜訪世界日報。(記者高雲兒／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 代表皇后區第27選區的州眾議員柏格連任無虞，仍強調以治安、教育與移民服務為施政重點，並爭取更多社區支持。

代表皇后區 第27選區的州眾議員 柏格(Sam Berger)今年雖無競爭對手，仍積極爭取選民支持。他27日到訪世界日報總社接受專訪時表示，自己雖是州眾議會最年輕的議員，政治立場卻偏向傳統與溫和，並非社會主義者。他強調，比起政黨之爭，居民更在意的是社區安全、子女教育及生活品質，這也是他未來施政的重點。

柏格此次同時獲得民主黨 與保守黨提名。他表示，這是希望讓選民了解，自己雖是民主黨人，卻「絕對不是社會主義者」，政治理念也不會因選舉而改變。他認為，多數居民立場溫和，更關心實際生活問題，地方民選官員應著重解決問題，而非陷入黨派對立。

柏格(右)到訪世界日報總社，受到副總編輯魏碧洲接待。(記者高雲兒／攝影)

柏格已擔任州眾議員三年，選區涵蓋大學點、白石鎮、丘園及部分森林小丘等地，約有13萬4000名居民，其中亞裔約占三分之一。他表示，儘管選區族裔多元，居民對安全、教育及住房負擔的關切卻相當一致，而在與華裔及其他亞裔居民接觸時，最常聽到的便是治安與子女教育問題。

對於華人家長關心的特殊高中入學考試(SHSAT)，柏格明確支持保留，認為學生應有機會憑藉自身能力取得入學資格。治安方面，他表示，市警109分局轄區的治安需求將持續增加，因此主張增設警局、增加警力資源，以改善法拉盛、大學點及白石鎮等地的警察服務與出勤反應時間。

柏格已擔任州眾議員三年。(記者高雲兒／攝影)

除了治安與教育，柏格也關注移民居民使用政府服務時面臨的語言障礙。他表示，部分華裔及韓裔居民遭遇糧食券(SNAP)福利盜刷，卻因相關政府網站缺乏母語選項，難以申報。他今年推動通過一項法案，要求相關社會服務網站增加語言選項，目前仍待州長霍楚簽署。

儘管此次選票上沒有對手，柏格表示，這不代表自己可以放慢工作。他坦言，選區仍有不少居民不知道議員辦公室能提供哪些協助，因此希望加強與社區聯繫，讓居民遇到州府服務或其他民生問題時能主動反映。