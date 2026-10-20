競逐北罕普斯狄鎮鎮長 麥肖恩關心校園霸凌與長者防詐

競逐長島北罕普斯狄鎮鎮長的麥肖恩日前在華文媒體見面會上表示，公共安全不只是犯罪數字。(記者高雲兒／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 競逐北罕普斯狄鎮鎮長的麥肖恩以公共安全、校園霸凌、防詐與語言服務為政見，並主張強力追查非法按摩與人口販運根源。

競逐長島 北罕普斯狄鎮(North Hempstead)鎮長的麥肖恩(Sean McCarthy)日前在華文媒體見面會上表示，公共安全不只是犯罪數字，也包括孩子能否安心上學、長者遇到詐騙是否知道如何求助。擁有逾30年公共安全工作經驗的他主張，加強關注華裔 學生遭霸凌問題，並與警方合作提供中文防詐教育及更多語言服務。

在納蘇郡警局服務33年、曾主管第三及第六分局的麥肖恩表示，居民是否敢於夜間外出、能否安心經營生意，都是衡量治安的重要面向，「公共安全不只是犯罪數字，而是人們對自己社區的感受。」

正在競逐長島北罕普斯狄鎮鎮長的麥肖恩(左)，近日與華媒見面。(記者高雲兒／攝影)

談及校園霸凌，他認為部分華裔學生專注學業，遇欺負時可能傾向忍耐，但任何族群都不應被迫承受；除學校須積極處理，地方政府也應透過活動與宣導，明確傳達不容忍反亞裔 偏見及其他歧視的立場。

長者防詐方面，麥肖恩表示，部分受害者因羞於承認受騙，不願報警或告知家人，導致損失擴大。他希望與警方合作，為華裔長者提供中文講座，教導辨識網路及郵件騙局，以及求助、報案方式。他也承諾改善華裔及其他服務不足族群的語言服務，並希望長者能在住家附近找到活動場所，以熟悉語言交流、參與文化活動，讓不同世代都願意留在社區生活。

針對非法按摩場所，麥肖恩認為執法不能只逮捕現場女性，而應追查經營者及涉嫌人口販運者。他表示，部分女性本身就是遭剝削的受害者；若執法後只是換招牌重新營業，就未解決根源。他主張追究幕後責任者，並研究如何處理未改善相關問題的物業業主。