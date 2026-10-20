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州參議員陳學理造勢大會 500人力挺

記者胡聲橋／紐約報導
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州參議員陳學理日前在班森賀舉辦競選連任造勢大會，約500名支持者出席。(陳學理辦...
州參議員陳學理日前在班森賀舉辦競選連任造勢大會，約500名支持者出席。(陳學理辦公室提供)

AI摘要

文章摘要整理：

陳學理在南布碌崙舉辦競選連任造勢大會，吸引約500人出席，鄭永佳等多名嘉賓到場力挺，他並承諾續為社區爭取公共安全與更好生活。

參議員陳學理競選連任造勢大會近日在南布碌崙(布魯克林)舉行，共有大約500名支持者出席了這次大會，展現出社區對陳學理的大力支持。州眾議員鄭永佳和紐約州檢察長共和黨候選人柯鈺潔(Saritha Komatireddy)和眾多嘉賓參加了這次造勢大會。

據介紹，這場在班森賀富臨門宴會廳舉行的造勢大會提前兩周已經完全爆滿，造勢現場人聲鼎沸，非常熱鬧。陳學理在造勢大會上表達了奮力拚搏，直至取得最後勝利的決心。

500人出席州參議員陳學理競選連任造勢大會。(陳學理辦公室提供)
500人出席州參議員陳學理競選連任造勢大會。(陳學理辦公室提供)

陳學理在造勢大會的演講中表示，衷心感謝各界嘉賓對他的熱情支持，他更希望社會各界能積極參與共同關注的優先事項，建設好這個社區。這些優先事項包括公共安全、政府問責制度和提升南布碌崙居民的生活品質等。

陳學理說，大家支持他就是支持這些優先事項，如果他競選連任，他將與社區居民共同努力，為社區帶來新變化和新局面。

陳學理在演講中還回顧了自己與社區的個人聯繫，他說自己就是從南布碌崙成長起來的，沒有南布碌崙華社的鄉親，就沒有他今天的成就，回饋社會是他長久以來的願望。

成為一名參議員讓他覺得終於有了報答鄉親的途徑，也讓他倍感肩上擔子的沉重。他說自己如果連任，不僅將繼續把社區民眾的心聲帶到州府，更將在上一任期的基礎上，更多地服務社區。

州眾議員鄭永佳在首府奧伯尼和陳學理並肩作戰，共同處理當地居民提出的問題，為選民提出切實可行的解決方案。鄭永佳對陳學理勤勤懇懇的工作態度和高效的工作方法大為讚賞，表示自己與陳學理的合作很愉快，並認為社區需要像陳學理這樣的州參議員為大家服務。

精華 FAQ

  • 造勢大會在南布碌崙班森賀的富臨門宴會廳舉行，約有500名支持者出席，場面人聲鼎沸、氣氛熱烈，並且在活動前2周就已完全爆滿。

  • 州眾議員鄭永佳與紐約州檢察長共和黨候選人柯鈺潔(Saritha Komatireddy)都到場參加，還有眾多嘉賓一同出席，顯示這場活動獲得不少政治與社區支持。

  • 他主張把公共安全、政府問責制度與提升南布碌崙居民生活品質列為優先事項，並表示若成功連任，將繼續把社區心聲帶到州府，和居民共同推動新變化。

參議員 眾議員 紐約州

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