州眾議員候選人麥凱特侃談政見 首重生活成本、公安和教育

第46區州眾議員民主黨候選人麥凱特召開記者會，闡述政見。(記者胡聲橋／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨第46區州眾議員候選人麥凱特提出以降低生活成本、改善治安與教育為主軸，並承諾加強對華裔及其他移民社群的語言與福利服務。

第46區州眾議員民主黨 候選人麥凱特(Chris McCreight)19日在貝瑞吉召開記者會，介紹自己的政見。他表示，如果當選，將把降低生活成本、改善公共安全、提升教育品質，以及加強對包括華裔 在內的移民群體的服務作為任內的重點。

在談到華裔選民最關心的問題時，麥凱特認為，和其他社區相同，華裔社區最關心的首先也是生活成本問題。他說，無論是住房、食品、醫療保險或兒童托育，價格都在上漲，許多家庭愈來愈難以維持原有的生活水平。

第46區州眾議員民主黨候選人麥凱特與華裔居民街頭交談。(麥凱特辦公室提供)

對於公共安全，麥凱特提出了「媽媽測驗」(mom test)的概念。他說，如果可以放心地讓60歲和80歲的母親獨自去附近商店，那麼這個社區才是真正安全的。犯罪率統計數字的降低並不能完全代表居民的安全感，政府必須讓居民「看得見、感受得到」公共安全。

對於特殊高中入學考試，麥凱特表示不會支持取消考試，也不會支持降低特殊高中的錄取標準。不過，他也承認目前特殊高中學生的族裔組成存在明顯差異，認為解決辦法之一是擴大考試培訓，讓不同社區的學生獲得更公平的準備機會；同時考慮增加符合標準的特殊高中數量。

對於遊民所問題，麥凱特不贊成繼續簡單地增加遊民所的數量。他認為，遊民所應該主要用於洪水、火災、天災等緊急情況，而不是成為解決長期無家可歸問題的主要政策。對於因為失業、生活成本過高而暫時無家可歸的人，應透過住房和就業支持幫助他們重新站穩腳跟；對於因精神疾病等原因無法獨立生活的人，則應該提供醫療和社會服務。

州眾議員46選區涵蓋貝瑞吉、康尼島、戴克高地、本森賀和布萊頓海灘等地，麥凱特估計，該選區的華人比例為10%至12%，而且還在不斷增長中，尤其是在康尼島。他表示，如果當選，計畫在州議員辦公室聘用中文工作人員，為華裔居民提供語言服務和政府福利、醫療、住房等方面的幫助。

麥凱特也表示，自己曾擔任前市議員紀思庭(Justin Brannan)的幕僚長長達八年，現在又是市議員聖托索(Kayla Santosuosso)的高級顧問，多年來參與社區服務的經歷，讓他熟悉南布魯克林不同社區面對的問題。