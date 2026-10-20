州眾議員候選人麥凱特侃談政見 首重生活成本、公安和教育
民主黨第46區州眾議員候選人麥凱特提出以降低生活成本、改善治安與教育為主軸，並承諾加強對華裔及其他移民社群的語言與福利服務。
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民主黨第46區州眾議員候選人麥凱特提出以降低生活成本、改善治安與教育為主軸，並承諾加強對華裔及其他移民社群的語言與福利服務。
第46區州眾議員民主黨候選人麥凱特(Chris McCreight)19日在貝瑞吉召開記者會，介紹自己的政見。他表示，如果當選，將把降低生活成本、改善公共安全、提升教育品質，以及加強對包括華裔在內的移民群體的服務作為任內的重點。
在談到華裔選民最關心的問題時，麥凱特認為，和其他社區相同，華裔社區最關心的首先也是生活成本問題。他說，無論是住房、食品、醫療保險或兒童托育，價格都在上漲，許多家庭愈來愈難以維持原有的生活水平。
對於公共安全，麥凱特提出了「媽媽測驗」(mom test)的概念。他說，如果可以放心地讓60歲和80歲的母親獨自去附近商店，那麼這個社區才是真正安全的。犯罪率統計數字的降低並不能完全代表居民的安全感，政府必須讓居民「看得見、感受得到」公共安全。
對於特殊高中入學考試，麥凱特表示不會支持取消考試，也不會支持降低特殊高中的錄取標準。不過，他也承認目前特殊高中學生的族裔組成存在明顯差異，認為解決辦法之一是擴大考試培訓，讓不同社區的學生獲得更公平的準備機會；同時考慮增加符合標準的特殊高中數量。
對於遊民所問題，麥凱特不贊成繼續簡單地增加遊民所的數量。他認為，遊民所應該主要用於洪水、火災、天災等緊急情況，而不是成為解決長期無家可歸問題的主要政策。對於因為失業、生活成本過高而暫時無家可歸的人，應透過住房和就業支持幫助他們重新站穩腳跟；對於因精神疾病等原因無法獨立生活的人，則應該提供醫療和社會服務。
州眾議員46選區涵蓋貝瑞吉、康尼島、戴克高地、本森賀和布萊頓海灘等地，麥凱特估計，該選區的華人比例為10%至12%，而且還在不斷增長中，尤其是在康尼島。他表示，如果當選，計畫在州議員辦公室聘用中文工作人員，為華裔居民提供語言服務和政府福利、醫療、住房等方面的幫助。
麥凱特也表示，自己曾擔任前市議員紀思庭(Justin Brannan)的幕僚長長達八年，現在又是市議員聖托索(Kayla Santosuosso)的高級顧問，多年來參與社區服務的經歷，讓他熟悉南布魯克林不同社區面對的問題。
他表示若當選，將把降低生活成本、改善公共安全、提升教育品質，及加強對移民社群的服務列為任內重點，並特別關注華裔居民需求。 麥凱特不支持取消特殊高中考試，也不支持降低錄取標準；他認為可透過擴大考試培訓、讓各社區學生更公平準備，並考慮增加符合標準的學校數量。 他認為遊民所不該成為長期無家可歸的主要解方，應優先處理住房、就業、醫療與社會服務；若當選，還會在辦公室聘用中文工作人員協助華裔居民。
精華 FAQ
他表示若當選，將把降低生活成本、改善公共安全、提升教育品質，及加強對移民社群的服務列為任內重點，並特別關注華裔居民需求。
麥凱特不支持取消特殊高中考試，也不支持降低錄取標準；他認為可透過擴大考試培訓、讓各社區學生更公平準備，並考慮增加符合標準的學校數量。
他認為遊民所不該成為長期無家可歸的主要解方，應優先處理住房、就業、醫療與社會服務；若當選，還會在辦公室聘用中文工作人員協助華裔居民。
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