霍楚赴長島 為亞裔郡議員候選人陳茱莉等助選

17日上午10時許，霍楚向在場候選人致意。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州長霍楚赴長島為民主黨地方候選人助選，強調透過基層動員提高投票率，盼帶動州內選情並助民主黨奪回聯邦眾議院。

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)17日上午現身長島納蘇郡北罕普斯狄鎮(North Hempstead)，參加民主黨 競選動員活動，為地方候選人助選。她呼籲支持者透過敲門拜票、電話聯繫，將集會聲勢轉化為選票，並把地方選戰與全國政治連結，強調紐約州提高投票率，有望協助民主黨奪回聯邦眾議院控制權。

17日上午10時許，霍楚向在場候選人致意，稱他們為「夢幻團隊」，並預測民主黨將在納蘇郡取得重大勝利。她表示，納蘇郡需要迎來新的領導時代，「掃除貪腐，將良好治理帶回給民眾」，並呼籲支持者從地方選舉做起，推動整個紐約州的民主黨選情。

她強調，選戰關鍵在於直接接觸選民。義工走到選民家門前，說明自己為何支持候選人、為何願意投入競選，就有機會說服對方。談及州級選舉，霍楚呼籲選民支持州檢察長詹樂霞(Letitia James)及州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)連任，也表示希望繼續擔任州長，為紐約州服務四年。

她並表示，紐約州的選民動員不僅影響州內選舉，也可能決定聯邦眾議院的控制權；她呼籲支持者協助民主黨奪回眾院 ，讓紐約州聯邦眾議員傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)成為下一任議長，並稱這是讓國家恢復理性、重拾價值的重要一步。她表示，民主黨執政時，應為家庭、小商家、移民社區，以及孤單、飢餓和需要幫助的人奮鬥，並向選民清楚傳達這些立場。

在政策攻防上，霍楚批評共和黨對手主張將醫療補助、俗稱白卡削減一半，稱這「比川普走得還遠」，是「比川普更川普」的做法。她也抨擊對方認為移民暨海關執法局(ICE)在納蘇郡的執法沒有問題，並希望將地方警員授權為ICE執法人員。霍楚表示，她尊重並感謝納蘇郡警員的辛勤工作，但批評對手推動的「民兵組織」，質疑全州62個郡中，還有哪一個郡採取類似做法；她並提到，相關爭議涉及家屬、捐款人，以及曾攜帶上膛槍枝前往甘迺迪機場的人員，反問「誰會這樣做？」

州眾議會第16選區民主黨候選人凱瑟曼(Kim Keiserman)呼籲義工敲門拜票、電話拉票，主動爭取獨立選民及對共和黨失望、仍未決定投票意向的選民。納蘇郡第九選區亞裔郡議員候選人陳茱莉(Juleigh Chin)感謝年輕義工與實習生，稱他們是競選工作的骨幹。她表示，年輕人不僅是民主與國家的未來，也是不斷推動競選工作向前的力量。

紐約州民主黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)表示，自己參與政治工作多年，認為今年是民主黨難得的機會。他呼籲支持者除了關注家庭與社區，也要思考美國在世界上的角色，他認為，美國應重新成為能鼓舞世界、捍衛民主的國家，而義工每一次敲門，所代表的不只是候選人與政黨，也關乎更大的責任。

紐約州長霍楚(中)17日上午現身長島納蘇郡北罕普斯狄鎮(North Hempstead)，參加民主黨競選動員活動，為地方候選人助選。(記者高雲兒╱攝影)

17日上午10時許，霍楚向在場候選人致意。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州長霍楚呼籲支持者透過敲門拜票。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州長霍楚17日上午現身長島納蘇郡北罕普斯狄鎮，參加民主黨競選動員活動，為地方候選人助選。(記者高雲兒╱攝影)