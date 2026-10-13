「加快市政服務」5公投案 10/24前登記11/3投票

市府政府效率委員會近期舉行「加快市政服務」五項公投網上說明會，介紹11月3日選票上的市憲章修訂案。(截自視頻直播)

AI摘要 文章摘要整理： 曼達尼成立的市府效率委員會提出5項加快市政服務公投案，涵蓋餐飲、非營利、街道安全、建築許可與財政儲備，並呼籲選民於10/24前登記、11/3投票。

由市長曼達尼 (Zohran Mamdani)成立的市府政府效率委員會(COGE)近期舉行「加快市政服務」(Vote on Faster Government)五項公投 網上說明會，介紹11月3日(周二)選票上的市憲章修訂案。五案涉及小商家、非營利組織、街道安全、建築許可與財政儲備，最終交由選民決定。

COGE是曼達尼召集的2026年市憲章修訂委員會，任務是逐條檢視城市「治理文件」中過時的官僚要求，尋找可現代化的環節。委員會並未只在內部擬案，而是在今夏走訪五區，聽取受現行程序影響的市民、市府雇員、商家與社區團體意見，再將提案送交選民。COGE執行主任鄭安(Ann Cheng，音譯)表示，委員會在10場公開聽證中共迎來1220名出席者，264人現場作證，另收到625份書面意見。

第一案擬把戶外用餐在行人道和車道的兩套申請合併，並以網上公示取代出席者稀少的公聽會；市交通局將設平台，供市民按社區查閱和留言，餐館也毋須花費數百元刊登公聽會廣告。第二案則允許採購政策委員會按合約與機構規模調整簽約問卷，並要求按季開會，以減輕小型非營利組織和商家承接市府合約的行政負擔。

第三案擬簡化自行車道等大型街道安全工程的前置程序，委員會估計時程可縮短至少三分之一，並加速處分部分閒置市有地及地標上方未使用的空中權。第四案設一站式建築許可平台，讓申請人不用向多個機構反覆遞交相同資料。第五案則把市府雨天儲備金目標訂為上一年度稅收的12%，並由市管理與預算辦公室會同主計長訂定多年提撥公式。

鄭安強調，COGE不就五案採取支持或反對立場，現階段轉為公眾教育，透過說明影片、網站、13種語言材料及社區外展，讓選民了解選票內容。「公眾參與不是勾選程序，而是我們把市民提出的意見再交還給市民，由你們來做決定」。她呼籲市民在10月24日(周六)登記截止前完成登記，投票 日為11月3日(周二)。