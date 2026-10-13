我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

「加快市政服務」5公投案 10/24前登記11/3投票

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市府政府效率委員會近期舉行「加快市政服務」五項公投網上說明會，介紹11月3日選票...
市府政府效率委員會近期舉行「加快市政服務」五項公投網上說明會，介紹11月3日選票上的市憲章修訂案。(截自視頻直播)

AI摘要

文章摘要整理：

曼達尼成立的市府效率委員會提出5項加快市政服務公投案，涵蓋餐飲、非營利、街道安全、建築許可與財政儲備，並呼籲選民於10/24前登記、11/3投票。

由市長曼達尼(Zohran Mamdani)成立的市府政府效率委員會(COGE)近期舉行「加快市政服務」(Vote on Faster Government)五項公投網上說明會，介紹11月3日(周二)選票上的市憲章修訂案。五案涉及小商家、非營利組織、街道安全、建築許可與財政儲備，最終交由選民決定。

COGE是曼達尼召集的2026年市憲章修訂委員會，任務是逐條檢視城市「治理文件」中過時的官僚要求，尋找可現代化的環節。委員會並未只在內部擬案，而是在今夏走訪五區，聽取受現行程序影響的市民、市府雇員、商家與社區團體意見，再將提案送交選民。COGE執行主任鄭安(Ann Cheng，音譯)表示，委員會在10場公開聽證中共迎來1220名出席者，264人現場作證，另收到625份書面意見。

第一案擬把戶外用餐在行人道和車道的兩套申請合併，並以網上公示取代出席者稀少的公聽會；市交通局將設平台，供市民按社區查閱和留言，餐館也毋須花費數百元刊登公聽會廣告。第二案則允許採購政策委員會按合約與機構規模調整簽約問卷，並要求按季開會，以減輕小型非營利組織和商家承接市府合約的行政負擔。

第三案擬簡化自行車道等大型街道安全工程的前置程序，委員會估計時程可縮短至少三分之一，並加速處分部分閒置市有地及地標上方未使用的空中權。第四案設一站式建築許可平台，讓申請人不用向多個機構反覆遞交相同資料。第五案則把市府雨天儲備金目標訂為上一年度稅收的12%，並由市管理與預算辦公室會同主計長訂定多年提撥公式。

鄭安強調，COGE不就五案採取支持或反對立場，現階段轉為公眾教育，透過說明影片、網站、13種語言材料及社區外展，讓選民了解選票內容。「公眾參與不是勾選程序，而是我們把市民提出的意見再交還給市民，由你們來做決定」。她呼籲市民在10月24日(周六)登記截止前完成登記，投票日為11月3日(周二)。

精華 FAQ

  • 5案都是市憲章修訂，核心是簡化市政流程、減少重複審批與行政負擔，內容分別涉及戶外用餐、非營利合約、街道安全工程、建築許可與雨天儲備金。

  • 委員會今夏走訪5區，舉行10場公開聽證，共有1220人出席、264人現場作證，另收到625份書面意見，作為修訂提案的重要依據。

  • 鄭安呼籲市民在10月24日周六登記截止前完成選民登記，並於11月3日周二投票，屆時將由選民決定5項市憲章修訂案的去留。

投票 公投 曼達尼

上一則

聯邦允撥款 新「租戶保護住房券」12月啟動

下一則

布碌崙亞馬遜物流中心外槍響 2人中彈
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

公眾審查縮至90天 全市12區加速建設可負擔住房

公眾審查縮至90天 全市12區加速建設可負擔住房

曼達尼市府辦全市尋寶 走訪紐約民間行動史

曼達尼市府辦全市尋寶 走訪紐約民間行動史
「POWER」提案 助工人等控告不良企業

「POWER」提案 助工人等控告不良企業
阿罕布拉工程師Sahu選市議員 用數據談市政

阿罕布拉工程師Sahu選市議員 用數據談市政

熱門新聞

位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
當租客終於搬走後，鄭美玉卻發現房內馬桶遭拆卸、廚房水槽及排水管受損，房門、冰箱及燈具等也有損壞。(記者高雲兒╱攝影)

欠租5萬拖18個月 法拉盛華裔房東屋毀求償 修繕估逾10萬

2026-10-07 02:30
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

OTC卡明年收緊驗證 買菜福利仍在 但非適用所有老人

2026-10-08 18:21
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

明年持OTC卡長者 符合特定資格才能享超市買菜福利

2026-10-09 07:05
被祈福黨騙走價值 18萬元錢財的陳女士到亞總會求助 。(記者胡聲橋╱攝影)

華婦遇祈福黨握手擁抱後頭暈 一生積蓄18萬元連同金飾被騙光

2026-10-07 19:02

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒