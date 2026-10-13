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賀立寧角逐州參議員 紐約市警察公會力挺

記者馬璿／紐約報導
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紐約市警察公會日前宣布將在今年州級選舉中，背書民主黨籍的賀立寧。(賀立寧競選辦公...
紐約市警察公會日前宣布將在今年州級選舉中，背書民主黨籍的賀立寧。(賀立寧競選辦公室提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市警察公會宣布支持民主黨賀立寧競選布碌崙州參議員，雙方都強調公共安全、警員福利與社區治安將是此次選戰核心。

紐約市警察公會(New York City Police Benevolent Association，PBA)日前宣布，將在今年州級選舉中，背書民主黨籍的賀立寧(Larry He)參選布碌崙(布魯克林)州參議會第17選區。該選區涵蓋肯辛頓(Kensington)、日落公園、貝瑞吉、戴克高地(Dyker Heights)、班森賀及巴斯海灘等社區。

警察公會為全美規模最大的市級警察工會，據該會表示，其代表逾2萬1000名紐約市警局(NYPD)現職警員及2萬6000名退休警員。該會在致賀立寧的背書信中表示，賀立寧關注警員所面臨的議題，期待未來雙方合作，讓紐約更強大、更安全。

警察公會主席亨德里(Patrick Hendry)亦在聲明中表示，警員比以往任何時候都更需要在州府奧巴尼(Albany)有支持者，並稱賀立寧致力為警員爭取公平待遇與福利。

賀立寧則是回應表示，很榮幸獲得警察公會的支持。他說，若當選將爭取增加執法經費，包括撥款給地方分局，協助維護社區治安與秩序。

根據他競選團隊的聲明，在本次選舉中，賀立寧將公共安全列為施政重點，計畫與市警局、社區領袖及居民合作，處理包裹失竊等布碌崙社區關注的治安問題，並推動預防犯罪、改善生活品質的社區措施。

賀立寧為第一代移民，現任民主黨47選區領袖，且是州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長。競選團隊表示，他在擔任選區領袖任內協助推動食物發放、社區清潔、長者服務、法律諮詢、移民協助，以及小商家與非營利組織支援等服務。他的政見則另包括改善學校品質、降低生活成本，以及扶助小商家與家庭。

精華 FAQ

  • 公會表示，賀立寧關注警員面臨的議題，也願意為警員爭取公平待遇與福利，因此認為他是州府奧巴尼需要的支持者，期待未來合作強化紐約治安。

  • 賀立寧表示，若當選將爭取增加執法經費，並撥款給地方分局，協助維護社區治安與秩序；同時也計畫與市警局、社區領袖及居民合作處理治安問題。

  • 賀立寧是第一代移民，現任民主黨47選區領袖，也是州眾議員寇頓幕僚長。其團隊稱他曾推動食物發放、清潔、長者與移民服務，政見還包含改善學校、降低生活成本及扶助小商家。

紐約市 布碌崙 布魯克林

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