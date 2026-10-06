賓州眾議會 連4年通過決議賀台灣雙十

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(右二)與賓州眾議員汗(Tarik Khan，左一)、民主黨全國委員會副主席肯亞塔(Malcolm Kenyatta，左二)及州眾議員格林(G. Roni Green，右一)，在賓州眾議會議場合影。（經文處提供）

AI摘要 文章摘要整理： 賓州眾議會連4年通過決議祝賀台灣雙十國慶，並重申美國對台政策立場；多名跨黨派議員出席致意，展現對台交流支持。

賓州 眾議會日前通過決議，宣布10日為賓州「中華民國 (台灣)國慶日」，祝賀台灣雙十國慶。這是賓州眾議會連續第四年通過相關決議，今年適逢美國建國250周年，以及台灣首次總統直選30周年。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強 近期前往賓州眾議會，見證第569號決議案獲全體同意通過。決議內容提到台灣與賓州長期在政治、經貿、教育及文化等領域交流，並重申美國對台政策並非以聯合國大會第2758號決議為基礎，該決議也未處理台灣的代表權或主權問題，以及兩岸關係。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(右三)與賓州眾議長麥克林頓(右四)、「台灣連線」共同主席羅伊(左一)、歐瑪拉(右二)及州眾議員弗利克(右一)，在賓州眾議會議場合影。(經文處提供)

李志強當天在眾議會議場獲議長麥克林頓(Joanna McClinton)唱名致意。賓州眾議會「台灣連線」共同主席羅伊(David Rowe)、歐瑪拉(Jennifer O'Mara)，以及州眾議員弗利克(Jamie Flick)、民主黨全國委員會副主席肯亞塔(Malcolm Kenyatta)、民主黨黨鞭施洛斯伯格(Michael Schlossberg)、共和黨黨鞭歐尼爾(Timothy O'Neal)等20多名跨黨派議員也到場致意。

這項決議由「台灣連線」共同主席舒斯特曼(Melissa Shusterman)領銜提出，羅伊則在議場介紹決議內容。

羅伊也在發言中談到與台灣的淵源，他表示18歲時因對未來方向感到迷惘，決定前往海外擔任英語教學志工，之後到台灣屏東教書。這是他第一次到亞洲，也是第一次長期在海外生活。

羅伊說，當時擔任志工收入不高，但台灣民眾的熱情與友善讓他留下深刻印象，也成為重要的人生經驗。他並鼓勵其他州議員持續與台灣交流，拓展不同領域的合作。

李志強表示，美國「獨立宣言」1776年於賓州費城簽署，賓州在美國民主發展歷史中具有特殊地位；今年又適逢美國建國250周年，賓州眾議會連續多年通過決議祝賀台灣國慶，具有特殊意義。

他也提到，費城市議會今年3月曾通過另一項決議，肯定台灣僑民對當地社區的貢獻，以及台灣與費城之間的交流。李志強表示，期待未來持續推動台灣與賓州在經貿、科技、教育及地方交流等領域的合作。